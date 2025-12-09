Президент Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа провести в Украине выборы.

Зеленский о президентских выборах в Украине

Об этом глава государства заявил в интервью изданию La Repubblica во время своего визита в Италию.

— Я всегда готов к выборам, — сказал Зеленский в ответ на заявления Трампа.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Украины якобы использует войну, чтобы не проводить выборы. Глава Белого дома сказал Зеленскому, что важно, чтобы государство начало выборы.

Отвечая на вопрос о комментариях Трампа, Зеленский во время визита в Рим заявил итальянским СМИ, что всегда готов к выборам.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони в Риме.

По словам главы государства, Украина ценит, что Италия принимает активное участие в процессе поиска действенных идей и определения шагов для приближения мира.

Он проинформировал о работе украинской переговорной команды и скоординировал дипломатию. Как отметил президент, он очень рассчитывает на итальянскую поддержку и в дальнейшем, ведь это имеет значение для Украины.

