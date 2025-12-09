Президент Володимир Зеленський відреагував на заклики президента США Дональда Трампа провести в Україні вибори.

Зеленський про президентські вибори в Україні

Про це глава держави заявив в інтерв’ю виданню La Repubblica під час свого візиту до Італії.

– Я завжди готовий до виборів, – сказав Зеленський у відповідь на заяви Трампа.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що уряд України нібито використовує війну, щоб не проводити вибори. Глава Білого дому сказав Зеленському, що важливо, щоб держава почала вибори.

Відповідаючи на питання про коментарі Трампа, Зеленський під час візиту до Риму заявив італійським ЗМІ, що завжди готовий до виборів.

9 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні в Римі.

За словами глави держави, Україна цінує, що Італія бере активну участь в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру.

Він поінформував про роботу української переговорної команди та скоординував дипломатію. Як зазначив президент, він дуже розраховує на італійську підтримку й надалі, адже це має значення для України.

