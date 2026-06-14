Какой праздник 14 июня 2026 года и почему девушки в этот день сидели дома
Сегодня, 14 июня, свой профессиональный праздник отмечают украинские работники текстильной и легкой промышленности.
Во всем мире 14 июня отмечается целый ряд различных событий — это Всемирный день донора крови, День информирования о насилии в отношении женщин и детей, Международный день блогера, Международный день ванны и даже Международный день натуристов.
В церковной традиции в этот день почитают святого пророка Елисея. Факты ICTV собрали все самое важное о праздниках 14 июня, а также кто празднует именины, какие приметы остались нам от предков, что стоит сделать в этот день, а от чего лучше воздержаться.
- Какой сегодня церковный праздник – 14 июня 2026 года
- Какой сегодня, 14 июня 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 14 июня 2026 года
- Что нельзя делать 14 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 14 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 14 июня 2026 года
Православные верующие вспоминают святого пророка Елисея, который был учеником пророка Ильи.
Когда Илия вознесся на небо, Елисей получил пророческий дар и продолжил его дело. В Библии рассказывается, что он совершил немало чудес – воскресил умершего, очистил воду, исцелил воина Неемана, увеличил количество пищи в тяжелые времена.
Какой сегодня, 14 июня 2026 года, день в Украине
Ежегодно во второе воскресенье июня в Украине отмечают День работников текстильной и легкой промышленности. В этот день поздравляют всех, кто работает в швейной, текстильной, трикотажной, обувной и других отраслях, связанных с производством одежды и товаров повседневного спроса.
Легкая промышленность остается важной частью украинской экономики, ведь она обеспечивает рабочие места, развивает производство и представляет украинскую продукцию на международных рынках. Праздник — хороший повод поблагодарить специалистов отрасли за их труд, мастерство и вклад в развитие украинского производства.
Кто празднует день ангела 14 июня 2026 года
Именины сегодня отмечают Владимир, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел и Серафим.
Всех, кто носит эти имена, принято поздравлять с днем ангела и желать здоровья, мира, духовной силы и Божьего благословения.
Что нельзя делать 14 июня 2026 года
- Одалживать у кого-то деньги.
- Рвать цветы, потому что это может вызвать ссоры с близкими.
- Устанавливать или ремонтировать забор. В народе считали, что это грозит пожаром.
- Девушкам не рекомендуется расплетать косы или выходить на улицу, чтобы не встретить недостойного мужчину.
Что можно делать сегодня
Хорошей традицией считается попробовать гречневую кашу или поставить ее на праздничный стол – это должно привлечь благополучие и удачу на весь год.
В старину украинцы в этот день ходили в лес за ягодами. Считалось, что собранные в этот день лакомства принесут наибольшую пользу.
Народные приметы на 14 июня 2026 года
- Много мошек и комаров сулит обильный урожай грибов и ягод.
- Дождь в этот день – ждите семь недель непогоды.
- Рыба плещется в воде ночью – признак грядущей грозы.
- Если звезды яркие – будет жара, мерцающие – гроза.