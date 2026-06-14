Сегодня, 14 июня, свой профессиональный праздник отмечают украинские работники текстильной и легкой промышленности.

Во всем мире 14 июня отмечается целый ряд различных событий — это Всемирный день донора крови, День информирования о насилии в отношении женщин и детей, Международный день блогера, Международный день ванны и даже Международный день натуристов.

В церковной традиции в этот день почитают святого пророка Елисея. Факты ICTV собрали все самое важное о праздниках 14 июня, а также кто празднует именины, какие приметы остались нам от предков, что стоит сделать в этот день, а от чего лучше воздержаться.

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Какой сегодня церковный праздник – 14 июня 2026 года

Православные верующие вспоминают святого пророка Елисея, который был учеником пророка Ильи.

Когда Илия вознесся на небо, Елисей получил пророческий дар и продолжил его дело. В Библии рассказывается, что он совершил немало чудес – воскресил умершего, очистил воду, исцелил воина Неемана, увеличил количество пищи в тяжелые времена.

Какой сегодня, 14 июня 2026 года, день в Украине

Ежегодно во второе воскресенье июня в Украине отмечают День работников текстильной и легкой промышленности. В этот день поздравляют всех, кто работает в швейной, текстильной, трикотажной, обувной и других отраслях, связанных с производством одежды и товаров повседневного спроса.

Легкая промышленность остается важной частью украинской экономики, ведь она обеспечивает рабочие места, развивает производство и представляет украинскую продукцию на международных рынках. Праздник — хороший повод поблагодарить специалистов отрасли за их труд, мастерство и вклад в развитие украинского производства.

Кто празднует день ангела 14 июня 2026 года

Именины сегодня отмечают Владимир, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел и Серафим.

Всех, кто носит эти имена, принято поздравлять с днем ангела и желать здоровья, мира, духовной силы и Божьего благословения.

Что нельзя делать 14 июня 2026 года

Одалживать у кого-то деньги.

Рвать цветы, потому что это может вызвать ссоры с близкими.

Устанавливать или ремонтировать забор. В народе считали, что это грозит пожаром.

Девушкам не рекомендуется расплетать косы или выходить на улицу, чтобы не встретить недостойного мужчину.

Что можно делать сегодня

Хорошей традицией считается попробовать гречневую кашу или поставить ее на праздничный стол – это должно привлечь благополучие и удачу на весь год.

В старину украинцы в этот день ходили в лес за ягодами. Считалось, что собранные в этот день лакомства принесут наибольшую пользу.

Народные приметы на 14 июня 2026 года

Много мошек и комаров сулит обильный урожай грибов и ягод.

Дождь в этот день – ждите семь недель непогоды.

Рыба плещется в воде ночью – признак грядущей грозы.

Если звезды яркие – будет жара, мерцающие – гроза.

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