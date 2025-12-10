Юлия Захарченко, редактор ленты
1 мин.
Графики отключения света на 11 декабря: когда и где не будет электричества
Главное
- Из-за сложной ситуации в энергосистеме в четверг, 11 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света.
- Укрэнерго сообщило, что эти меры будут действовать в течение всего дня, но время и объем отключений для конкретного адреса следует уточнять на официальных страницах облэнерго.
В четверг, 11 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроснабжения и ограничения мощности для промышленных потребителей из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
График отключения света на 11 декабря
Графики почасовых отключений света и ограничений мощности будут действовать в течение всего четверга, 11 декабря.
Как отметили в компании, ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения отключений по вашему адресу стоит узнавать на официальных страницах облэнерго.
Дополняется…
