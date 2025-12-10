В четверг, 11 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроснабжения и ограничения мощности для промышленных потребителей из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

График отключения света на 11 декабря

Графики почасовых отключений света и ограничений мощности будут действовать в течение всего четверга, 11 декабря.

Как отметили в компании, ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения отключений по вашему адресу стоит узнавать на официальных страницах облэнерго.

