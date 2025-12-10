Графіки відключення світла на 11 грудня: коли та де не буде електрики
- Через складну ситуацію в енергосистемі у четвер, 11 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла.
- Укренерго повідомило, що ці заходи діятимуть протягом усього дня, але час і обсяг відключень для конкретної адреси слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго.
У четвер, 11 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електропостачання та обмеження потужності для промислових споживачів через складну ситуацію в енергосистемі.
Про це повідомила Національна енергетична компанія Укренерго.
Графік відключення світла на 11 грудня
Графіки погодинних відключень світла та обмежень потужності діятимуть протягом усього четверга, 11 грудня.
Як зазначили у компанії, ситуація в енергосистемі може змінитися, тому час та обсяг застосування відключень за вашою адресою варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.
У ніч на 9 грудня ворог атакував енергетичну інфраструктуру України у декількох областях, спричинивши знеструмлення у Миколаївській та Харківській областях.
За даними Укренерго, внаслідок щонайменше восьми масованих ракетно-дронових ударів по енергосистемі, завданих з початку 2025 року, обмеження споживання електроенергії застосовуються у всіх регіонах України.