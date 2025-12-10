У четвер, 11 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електропостачання та обмеження потужності для промислових споживачів через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомила Національна енергетична компанія Укренерго.

Графік відключення світла на 11 грудня

Графіки погодинних відключень світла та обмежень потужності діятимуть протягом усього четверга, 11 грудня.

Як зазначили у компанії, ситуація в енергосистемі може змінитися, тому час та обсяг застосування відключень за вашою адресою варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

У ніч на 9 грудня ворог атакував енергетичну інфраструктуру України у декількох областях, спричинивши знеструмлення у Миколаївській та Харківській областях.

За даними Укренерго, внаслідок щонайменше восьми масованих ракетно-дронових ударів по енергосистемі, завданих з початку 2025 року, обмеження споживання електроенергії застосовуються у всіх регіонах України.

