Правительство приняло ряд решений, чтобы дать больше света населению: что изменится
- Правительство Украины приняло ряд решений для улучшения ситуации с отключениями света.
- ОВА поручено в течение двух дней пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры, чтобы высвобожденные объемы электроэнергии перенаправить на бытовых потребителей.
- Кроме того, будут сокращения потребления электричества органам власти, коммунальным предприятиям и уличному освещению.
Областным военным администрациям поручено пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней, чтобы перенаправить выделенное для них электроснабжение на бытовых потребителей.
Решение для улучшения ситуации с отключениями света
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что правительство приняло ряд решений, чтобы улучшить ситуацию с отключениями света и предоставить людям больше электричества.
По ее словам, областным военным администрациям поручено пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней.
Она заверила, что отключения света не коснутся больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса, поэтому поставки электричества для этих объектов останутся бесперебойными.
Как отметила премьер-министр, из списков исключат потребителей, которые не имеют критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения.
Однако высвобожденные объемы электрической энергии планируют направлять для бытовых потребителей, подчеркнула Свириденко.
Премьер-министр обратила внимание, что Министерство энергетики и Государственная инспекция энергетического надзора Украины будут контролировать выполнение этих решений.
Сокращение потребления электричества в ОВА и освещения на улицах
Кроме этого, правительство поручило областным военным администрациям, органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии.
Как объяснила Свириденко, должны быть пересмотрены дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, а также уличная реклама в центрах городов. По ее мнению, это не является приоритетным в сложной ситуации в энергетике.
Однако она убеждена, что улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии света. Соответствующий перечень должны утвердить Министерство внутренних дел и Национальная полиция.
В то же время эти решения не применяются к свету, который производится на собственных энергогенерирующих установках потребителей для своих нужд.
Министерству энергетики, Министерству развития общин и территорий, Госинспекции энергетического надзора и всем ОВА поручено обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации — газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.
Свириденко подчеркнула, что должны быть решены проблемы, препятствующие поставкам электрической энергии в сеть операторов, а все имеющиеся когенерационные установки должны быть запущены в работу.
Также правительство разрешило импорт электроэнергии государственным компаниям и предприятиям с долей государственной собственности более 50%. По словам Свириденко, это уменьшит нагрузку на энергосистему, но импорт должен происходить по согласованию с Укрэнерго.