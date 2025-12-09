Областным военным администрациям поручено пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней, чтобы перенаправить выделенное для них электроснабжение на бытовых потребителей.

Решение для улучшения ситуации с отключениями света

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что правительство приняло ряд решений, чтобы улучшить ситуацию с отключениями света и предоставить людям больше электричества.

По ее словам, областным военным администрациям поручено пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней.

Она заверила, что отключения света не коснутся больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса, поэтому поставки электричества для этих объектов останутся бесперебойными.

Как отметила премьер-министр, из списков исключат потребителей, которые не имеют критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения.

Однако высвобожденные объемы электрической энергии планируют направлять для бытовых потребителей, подчеркнула Свириденко.

Премьер-министр обратила внимание, что Министерство энергетики и Государственная инспекция энергетического надзора Украины будут контролировать выполнение этих решений.

Сокращение потребления электричества в ОВА и освещения на улицах

Кроме этого, правительство поручило областным военным администрациям, органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии.

Как объяснила Свириденко, должны быть пересмотрены дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, а также уличная реклама в центрах городов. По ее мнению, это не является приоритетным в сложной ситуации в энергетике.

Однако она убеждена, что улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии света. Соответствующий перечень должны утвердить Министерство внутренних дел и Национальная полиция.

В то же время эти решения не применяются к свету, который производится на собственных энергогенерирующих установках потребителей для своих нужд.

Министерству энергетики, Министерству развития общин и территорий, Госинспекции энергетического надзора и всем ОВА поручено обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации — газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

Свириденко подчеркнула, что должны быть решены проблемы, препятствующие поставкам электрической энергии в сеть операторов, а все имеющиеся когенерационные установки должны быть запущены в работу.

Также правительство разрешило импорт электроэнергии государственным компаниям и предприятиям с долей государственной собственности более 50%. По словам Свириденко, это уменьшит нагрузку на энергосистему, но импорт должен происходить по согласованию с Укрэнерго.

