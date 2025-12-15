Только 9% граждан считают, что выборы в Украине нужно проводить до прекращения огня с Российской Федерацией.

Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса общественного мнения Омнибус, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 ноября по 13 декабря 2025 года.

Отношение украинцев к проведению выборов

Согласно опросу, только 9% жителей Украины придерживаются мнения, что выборы нужно проводить до прекращения огня. В то же время в сентябре этот показатель составлял 11%.

Сейчас смотрят

Как отмечается в результатах, в случае прекращения огня и получения гарантий безопасности 25% поддерживают проведение выборов.

Однако в КМИС отмечают, что есть тенденция к росту показателя, ведь в сентябре он составлял 22%.

В то же время большинство украинцев (около 57%) продолжают настаивать, что выборы возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. В сентябре такого мнения придерживались 63% респондентов.

Опрос проведен методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины.

Всего было опрошено 547 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством.

В выборку не включались жители временно оккупированных территорий и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Однако в КМИС объясняют, что часть респондентов — это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий на свободную часть Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.