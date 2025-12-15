Около 63% украинцев считают, что они готовы терпеть полномасштабную войну столько, сколько нужно.

Об этом говорится во всеукраинском опросе общественного мнения Омнибус, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 26 ноября — 13 декабря 2025 года.

Сколько украинцев готовы терпеть войну

Согласно результатам опроса, большинство украинцев (63%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно. В то же время этот показатель в сентябре составлял 62%.

Еще 1% граждан ответили, что готовы терпеть полномасштабную войну около года.

Около 15% украинцев говорят о более коротком периоде (несколько месяцев или полгода). В сентябре этот показатель составлял 21%.

Однако с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на этот вопрос.

Когда закончится война — ожидания украинцев

Только 9% украинцев ожидают, что война закончится до начала 2026 года, говорится в результатах опроса. В сентябре такого мнения придерживались 18% жителей Украины.

Как отметили в КМИС, только 14% ожидают завершения войны хотя бы в первой половине 2026 года. В то же время в сентябре таких было 15%.

То есть сейчас только четверть украинцев рассчитывают на завершение в условно недалекой перспективе, указано в опросе.

Однако 11% говорят о второй половине 2026 года (ранее было 12%), а 32% – о 2027 году и позже (был такой же показатель).

Согласно результатам опроса, в то же время каждый третий респондент (около 33%) ответил, что не знает. В этом вопросе наблюдался рост с 23% по сравнению с сентябрем.

Опрос КМИС был проведен с 26 ноября по 13 декабря методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 547 респондентов.

Оно проводилось со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, подконтрольной правительству. Часть респондентов — это переселенцы, которые выехали из оккупации.

Но в выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

