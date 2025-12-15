Лише 9% громадян вважають, що вибори в Україні потрібно проводити до припинення вогню з Російською Федерацією.

Про це йдеться у результатах всеукраїнського опитування громадської думки Омнібус, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 26 листопада до 13 грудня 2025 року.

Ставлення українців до проведення виборів

Згідно з опитуванням, лише 9% жителів України дотримуються думки, що вибори потрібно проводити до припинення вогню. Водночас у вересні цей показник становив 11%.

Як зазначається у результатах, у разі припинення вогню та отримання гарантій безпеки 25% підтримують проведення виборів.

Проте у КМІС наголошують, що є тенденція до зростання показника, адже у вересні було 22%.

Водночас більшість українців (близько 57%) продовжують наполягати, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. У вересні такої думки дотримувалися 63% респондентів.

Опитування проведено методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України.

Загалом було опитано 547 респондентів у віці від 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом.

До вибірки не включалися жителі тимчасово окупованих територій та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Проте у КМІС пояснюють, що частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій на вільну частину України.

