Глава Нацбанка Андрей Пышный и ПриватБанк извинились перед ветераном без рук за отказ выдать карту.

НБУ и ПриватПриватБанк извинились перед ветераном без рук

Андрей Пышный сделал репост поста военнослужащей Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины, написав в Facebook:

— Я с болью прочитал это сообщение. Не могу понять, о чем и чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет! Не будет! Выводы будут, реакция будет, а подобного – не будет. Я доставлю карту лично вместе с извинениями от всех нас.

В частности, она пожаловалась, что при получении банковской карты военному отказали из-за того, что у него нет рук.

Сейчас смотрят

— 20-летний солдат. На войну ушел в 18. В районе Изюмского в Харьковской области потерял все конечности. Высокие ампутации. Идейный, держится, — написала военная в Facebook.

Она отметила, что медицинский куратор Патронатной службы Янголи привезла ветерана в отделение ПриватБанка восстановить карту, на которую должны поступить государственные выплаты. Телефон военного с картами был утерян в бою.

— Менеджер в отделении на проспекте Берестейском, 27-А достает готовую карту и говорит: возьмите ее в руки и подержите у лица для фото. У человека нет рук. Нет рук — нет карты. Держать карту другому человеку “нельзя”. Единственная “альтернатива” от банка — оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора, — отметила военная.

Со своей стороны ПриватБанк в комментариях к сообщению военной отметил, что сейчас выясняет все подробности инцидента и лично обеспечит доставку карт.

— Добрый вечер. Ситуация с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану в Киеве недопустима. Мы уже выясняем, как это могло произойти, и лично обеспечим доставку всех необходимых карт. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла, — сказал менеджер банка.

Также в учреждении отметили, что проводят внутреннюю работу, чтобы исключить подобное в будущем.

Фото: Елена Толкачева

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.