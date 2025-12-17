Нет рук — нет карты: глава НБУ и ПриватБанка извинились перед ветераном за отказ в банке
- Ветерану ВСУ отказали в получении банковской карты из-за того, что у него нет рук.
- Глава Нацбанка Андрей Пышный отреагировал на инцидент, пообещал лично доставить карту ветерану ВСУ.
- Со своей стороны ПриватБанк написал, что выясняет все подробности произошедшего и лично обеспечит доставку карт.
Глава Нацбанка Андрей Пышный и ПриватБанк извинились перед ветераном без рук за отказ выдать карту.
Андрей Пышный сделал репост поста военнослужащей Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины, написав в Facebook:
— Я с болью прочитал это сообщение. Не могу понять, о чем и чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет! Не будет! Выводы будут, реакция будет, а подобного – не будет. Я доставлю карту лично вместе с извинениями от всех нас.
В частности, она пожаловалась, что при получении банковской карты военному отказали из-за того, что у него нет рук.
— 20-летний солдат. На войну ушел в 18. В районе Изюмского в Харьковской области потерял все конечности. Высокие ампутации. Идейный, держится, — написала военная в Facebook.
Она отметила, что медицинский куратор Патронатной службы Янголи привезла ветерана в отделение ПриватБанка восстановить карту, на которую должны поступить государственные выплаты. Телефон военного с картами был утерян в бою.
— Менеджер в отделении на проспекте Берестейском, 27-А достает готовую карту и говорит: возьмите ее в руки и подержите у лица для фото. У человека нет рук. Нет рук — нет карты. Держать карту другому человеку “нельзя”. Единственная “альтернатива” от банка — оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора, — отметила военная.
Со своей стороны ПриватБанк в комментариях к сообщению военной отметил, что сейчас выясняет все подробности инцидента и лично обеспечит доставку карт.
— Добрый вечер. Ситуация с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану в Киеве недопустима. Мы уже выясняем, как это могло произойти, и лично обеспечим доставку всех необходимых карт. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла, — сказал менеджер банка.
Также в учреждении отметили, что проводят внутреннюю работу, чтобы исключить подобное в будущем.
Фото: Елена Толкачева