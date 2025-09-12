Как сделать общество безбарьерным? Этот вопрос сегодня — один из главных вызовов для Украины.

На международном кинофестивале ОКО эту тему обсудили ветераны и создатели медиа. Они рассказали, как кино и телевидение могут помочь героям интегрироваться в гражданскую жизнь.

Интеграция ветеранов в гражданскую жизнь

— Когда был на двух ногах, не понимал, как трудно людям с инвалидностью. Только общаясь с ребятами, которые потеряли конечности, осознаешь, что для них привычные дела — это ежедневное выживание, — отметил Александр Швачка, первый ветеран-телеведущий.

Именно спорт и телевидение помогли Александру найти новый путь. Сейчас он работает ведущим программы Ранок у великому місті, хотя раньше не имел медийного опыта.

Сейчас смотрят

Александр — доброволец с 2014 года. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году он вступил в ряды 95-й ОДШБр.

Во время боев за Макаров воин получил тяжелое ранение и потерял ногу, однако не сломался и после длительной реабилитации нашел себя в профессиональном спорте. Сегодня он вдохновляет побратимов-ветеранов на их пути к реинтеграции и является живым примером несокрушимости.

— Я инженер, а не медиащик. Когда мне позвонили из ICTV2 и предложили кастинг, я подумал: где я — а где медиа? Но спорт изменил мою жизнь, — говорит Александр.

Креативный продюсер ICTV2 Дмитрий Хрипун подчеркнул, что задача медиа — не просто показывать проблемы, а находить решения.

— Безбарьерность — это уважение к потребностям людей, которые рядом, — отметил он и анонсировал два сериала, которые скоро выйдут на экраны:

Возвращение

8-серийная драмеди о ветеране, который учится жить после ампутации. Эта история показывает, как можно интегрироваться в общество. Главные роли сыграли актер-ветеран Евгений Григорьев и Александр Рудинский.

Служба 112

Сериал о работе экстренной службы 112, объединяющей спасателей, медиков и полицейских. Один из главных героев — молодой ветеран, который после ранения интегрируется в привычную жизнь, работая в полиции. Сериал также поднимает вопрос, как опасная профессия влияет на личные отношения людей.

— Сериалы — это способ говорить о современных реалиях и показывать силу людей, прошедших через испытания. Инклюзивность — это не просто политика, а внимание к человеческим историям, — подчеркнул Дмитрий.

Сериальные премьеры можно будет увидеть на ICTV2 уже совсем скоро.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.