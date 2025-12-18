Стоит бояться слабости Европы, а не угроз России в отношении активов — Зеленский
- Россия запугивает европейские страны из-за решения об использовании замороженных активов РФ в пользу Украины.
- Владимир Зеленский заявил, что необходимо бояться слабости Европы, а не угроз России.
Россия запугивает европейские страны из-за вероятного принятия решения по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины.
Однако бояться стоит не угроз РФ, а того, что Европа может стать слабой, заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский о угрозах России по замороженным активам
— Я знаю, что Россия запугивает разные страны в связи с этим решением. Но нам не следует бояться этих угроз — нам следует бояться того, что Европа будет слабой. Как можно верить в будущие гарантии безопасности, если Европа не способна принять финансовую гарантию безопасности для Украины в чёткой с точки зрения морали и справедливой ситуации, — подчеркнул глава государства.
По его словам, если не принять это решение сейчас, то враги, включая россиян, поймут, что Европу можно победить.
— Поражение — это точно не то, что нужно европейцам. Им нужно, чтобы Европа не отступала перед агрессорами. Никаких наград для агрессора — это основной принцип мира, который нужно подтвердить, — добавил Зеленский.
Он отметил, что мотивация Путина продолжать войну станет значительно слабее, если он увидит, что Украина и Европа сохраняют стойкость.
— И именно так должен работать давление на агрессора — давление, которое приносит мир. Агрессор должен заплатить за сделанное. Спасибо всем, кто ведёт Европу в этом направлении. Европа должна быть сильной, — подытожил президент.
Напомним, что в столице Бельгии продолжается саммит лидеров ЕС, на котором обсуждают финансирование Украины на следующие два года.
Речь идёт о начальном транше в €90 млрд под залог заблокированных российских активов.