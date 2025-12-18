Россия запугивает европейские страны из-за вероятного принятия решения по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины.

Однако бояться стоит не угроз РФ, а того, что Европа может стать слабой, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о угрозах России по замороженным активам

— Я знаю, что Россия запугивает разные страны в связи с этим решением. Но нам не следует бояться этих угроз — нам следует бояться того, что Европа будет слабой. Как можно верить в будущие гарантии безопасности, если Европа не способна принять финансовую гарантию безопасности для Украины в чёткой с точки зрения морали и справедливой ситуации, — подчеркнул глава государства.

По его словам, если не принять это решение сейчас, то враги, включая россиян, поймут, что Европу можно победить.

— Поражение — это точно не то, что нужно европейцам. Им нужно, чтобы Европа не отступала перед агрессорами. Никаких наград для агрессора — это основной принцип мира, который нужно подтвердить, — добавил Зеленский.

Он отметил, что мотивация Путина продолжать войну станет значительно слабее, если он увидит, что Украина и Европа сохраняют стойкость.

— И именно так должен работать давление на агрессора — давление, которое приносит мир. Агрессор должен заплатить за сделанное. Спасибо всем, кто ведёт Европу в этом направлении. Европа должна быть сильной, — подытожил президент.

Сейчас смотрят

Напомним, что в столице Бельгии продолжается саммит лидеров ЕС, на котором обсуждают финансирование Украины на следующие два года.

Речь идёт о начальном транше в €90 млрд под залог заблокированных российских активов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.