По данным следствия, оккупант бил людей электрошокером, деревянным молотком, устраивал “банный день” — обматывал лицо полотенцем и непрерывно лил воду. Людям бросали объедки на пол, не давали возможности сходить в туалет.

Среди пострадавших – онкобольной, мужчину избивали и не давали жизненно необходимые лекарства. 2 декабря 2025 года Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным Владимира Самойлова в нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание – 12 лет тюрьмы.

Оказались в ловушке

Липецкую общину, расположенную на границе Харьковской области, российская армия оккупировала в первый день полномасштабного вторжения. Утром 24 февраля 2022 года среди улиц крестьяне увидели колонны тяжелой техники с отметками Z.

Сейчас смотрят

Российская армия размещала установки РСЗО из дома и била по Салтовке – северному району Харькова – именно оттуда фото сожженных черных многоэтажек, которые облетели чуть ли не весь мир.

Эвакуироваться у селян времени не было, несколько тысяч человек оказались в ловушке – до Харькова рукой подать, но враг туда никого не пускал. Людям приходилось ехать через Россию, пересечь несколько стран, преодолеть несколько тысяч километров, чтобы встретиться с родными.

Тогда в ловушке оказались более 600 пациентов психбольницы, расположенной в приграничной деревне Стрелка. Оккупанты обустроили в отделениях казармы и использовали больных как живой щит, об этом сообщал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

А 17 сентября 2022 после освобождения Харьковщины, во время эвакуации больных, враг открыл огонь и убил четырех медиков, об этом сообщала Харьковская областная прокуратура.

Оккупанты устроили в пограничных селах настоящий террор. В ловушке вместе с семьей оказался и директор харьковской телекомпании АТН Олег Юхт. Они жили в селе Борщевая Липецкой общины вместе с женой, четырьмя детьми, пожилыми родителями и собакой и так же не могли эвакуироваться.

Позже, когда семье удалось спастись, Олег рассказал о голоде и жестокой пытке: оккупанты резали мужу пальцы, руки, душили, ставили к забору и бросали в его сторону ножи, имитировали расстрелы.

Силы обороны освободили Липецкую общину 11 сентября 2022 года во время молниеносного контрнаступления, но сейчас часть пограничных сел снова оккупирована или находится в серой зоне. Это ближайшая точка от Харькова до фронта – всего 18 км.

“Банный день” и “армейские игры”

Правоохранители начали собирать показания потерпевших еще до освобождения Липецкой общины – люди, которым удалось вырваться из оккупации, рассказывали о жестоких издевательствах над гражданскими.

А после освобождения Харьковщины следователи СБУ установили, что людей задерживали без каких-либо оснований и бросали в пыточные, оборудованные в подвале многоэтажки в поселке Стрелечья, а также в подвал на международном пункте пропуска Гоптовка, расположенном на самой украинско-российской границе.

Над гражданскими издевалась целая банда, по данным правоохранителей, ею руководил псевдополицейский из российского Белгорода Владимир Самойлов, установлено, что он лично издевался над пленными.

— Совместно с другими рашистами он пытал гражданское население, пытаясь принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями и “выбить” информацию о позициях ВСУ. Захватчики силой задерживали местных жителей и отвозили в оборудованную ими пыточную, — сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, 13 марта 2022 года оккупанты ворвались в дом в селе Стрелечья, где проживал 52-летний господин Д., связали его, надели на голову капюшон, обмотали скотчем и после обыска отвезли в пыточную на Гоптовке.

Там трое российских боевиков пытали господина Д. электрошокером, избивали резиновыми дубинками, мокрым полотенцем по ногам и спине в районе почек – так “выбивали” информацию о расположении Сил обороны Украины. Среди своих палачей господин Д. узнал Владимира Самойлова, с которым был знаком более 10 лет – сначала по голосу, а затем, когда сняли мешок, увидел его.

— Непосредственно Самойлов В.М. наносил потерпевшему удары деревянным молотком по голове и телу, а также через полотенце лил на лицо (господина Д., — Ред.) воду, блокируя тем самым доступ воздуха последнему. После завершения избиения (господина Д. – Ред.) сняли с головы мешок, и он убедился в том, что среди лиц, которые проводили его допрос и пытали, был именно Самойлов В.М., который при этом приказал называть его капитаном, – говорится в подозрении оккупанту.

По данным следствия, мужчину держали в подвале без возможности сходить в туалет, поэтому биологические потребности приходилось справлять в том же помещении. Воды было мало, еда – объедки, которые оккупанты бросали прямо на пол. В помещении были и другие пленные, кислорода не хватало, а медицинская помощь после допросов не оказывалась.

Среди пострадавших и 59-летний господин О.. 14 марта 2022 года он шел к своему товарищу, как вдруг пронеслись четыре зеленые машины с отметками Z, в которых были оккупанты.

— Самойлов В.М. лично провел задержание (господина О., — Ред.), которому заломил руки за спину, связал их стяжками, натянул шапку на глаза и обмотал голову скотчем. Посадили в автомобиль и отвезли в специально оборудованную пыточную на территории КПП Гоптовка, — говорится в подозрении Самойлову.

Следствие установило, что мужчину привязали скотчем к стулу и проводили допрос, сначала предлагали добровольно работать на оккупационную власть, сдать всех патриотов, участников АТО и ООС, а также позиции украинских военных.

— После каждого ответа Самойлов В.М. наносил (господину О., — Ред.) удары деревянным молотком по рукам, ногам, стараясь каждый раз попасть по мышцам. С целью усиления эффекта и преодоления психологического сопротивления со стороны потерпевшего Самойлов В.М. во время допроса накрывал голову (господина О., — Ред.) полотенцем и лил на него воду, блокируя тем самым доступ кислорода и провоцируя удушение. При этом Самойлов В.М. свою экзекуционную процедуру цинично назвал “банным днем”, — говорится в подозрении оккупанту.

Аналогичные допросы проводились ежедневно в течение 10 дней и только когда господин О., опасаясь за жизнь родных, согласился на сотрудничество, его отпустили.

— 25.03.2022 Самойлов В.М. во время допроса вновь предложил (господину О., — Ред.) работать на должности водителя в незаконно созданных органах власти, угрожая физической расправой над дочерью и внуками последнего, на что потерпевший вынужденно согласился. После этого неустановленный военнослужащий из РФ замотал скотчем глаза (господину О., — Ред.) для невозможности идентификации местности, отвез в с. Стрелечья и отпустил, — говорится в подозрении оккупанту.

Жестокие пытки повлияли на здоровье потерпевших, выводы судебно-медицинских экспертов приложены к материалам дела.

Также следствию известно, что пленных заставляли участвовать в так называемых “армейских играх” — их переодевали в пограничников или полицейских и заставляли выполнять определенные роли для развлечения. Оккупанты издевались и над онкобольным пожилым мужчиной:

— Установлено, что одной из жертв российских военных был онкобольной мужчина, у которого самая тяжелая стадия рака. Подозреваемый, пренебрегая всем, избил его почти до полусмерти, пытаясь “выбить” информацию о ВСУ. Такая ненависть к потерпевшему была вызвана тем, что его сын является украинским военнослужащим, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Один из “арестантов” вспоминает об этом случае в своих показаниях, которые озвучены в приговоре суда:

— У (потерпевшего, — Ред.) были пальцы перевязаны изолентой, пальцы были синие, поэтому они их растирали. Затем (потерпевшего, — Ред.) вызвали на допрос, было слышно, как его там били, видел у него телесные повреждения, били его электрошокером. (Потерпевший, — Ред.) был с онкологией, ему нужно было каждые 2-3 часа что-то из еды принимать, но такой возможности у него не было. Также не давали никаких лекарств, то есть условия содержания негативно повлияли на состояние его здоровья, потом его куда-то увезли, сказали в Белгород.

Еще одним пострадавшим от оккупантов, по данным следствия, стал господин С.. 14 августа 2022 года около полутора десятков российских боевиков приехали на БТР с отметкой Z к дому в Липцах, где проживал 68-летний мужчина, ему связали скотчем руки за спиной, накинули мешок на голову и повезли в пыточную в подвале многоэтажки в селе Стрелечья. Следствию известно, что в этой пыточной Самойлов лично охранял “арестантов” и регулярно над ними издевался.

— В один из дней (более точная дата в ходе досудебного расследования не установлена) в период с 14.08.2022 по 12.09.2022 в камеру забежал Самойлов В.М., который начал резиновой палкой наносить удары по телу (господина С. — Ред.) за то, что последний назвал представителей “ЛНР” гестаповцами, — говорится в подозрении оккупанту.

Знал с кем проводить “профилактику”

Позже следствие установило, что Владимир Самойлов – гражданин России, уроженец Белгорода, в течение 10 лет периодически проживал в Стрелечье, поэтому знал многих крестьян.

— Стражи порядка идентифицировали российского военного, который находился на территории Дергачевской и Липецкой территориальных общин Харьковской области во время их захвата и подвергал мирное население жестоким пыткам. По данным следствия, подозреваемый родом из г. Белгород, но уже более 10 лет периодически проживал в селе Стрелечье Харьковской области. Мужчина владел информацией о местных жителях, поэтому знал, с кем нужно “проводить профилактику” за проукраинскую позицию, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Самойлов знал местных патриотов, участников АТО и ООС не только в этой деревне, но и соседних. Вероятно, поэтому оккупационные власти назначили его “милиционером” — начальником так называемых участковых оккупированной Липецкой ОТГ, именно он, по данным правоохранителей, отдавал приказ на аресты гражданских и лично пытал пленных.

Следствие собрало достаточно доказательств: потерпевшие дали показания, узнали своих палачей по фотографиям. К материалам дела были привлечены выводы экспертиз и протоколы проведения следственных экспериментов.

Во время контрнаступления Вооруженных сил Украины Самойлову удалось скрыться на территории России, поэтому подозрение ему объявили заочно.

– На основании собранных материалов следователи Службы безопасности заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), – сообщил Владислав Абдула.

Суд

Судили Владимира Самойлова в Дергачевском районном суде Харьковской области заочно. О подозрении и судах сообщили на официальном сайте Офиса генерального прокурора и в Правительственном курьере. Самойлову предоставили государственного адвоката, как и положено для обеспечения справедливого заочного судопроизводства.

Суд исследовал собранные доказательства, допросил свидетелей и потерпевших, заслушал позицию защиты. И признал доказательства следствия надлежащими:

– Все вышеприведенные доказательства, исследованные в судебном заседании, оценены судом как надлежащие и допустимые. Доводы защитника о том, что не доказано совершение преступления (Самойлова, — Ред.), суд не принимает, поскольку судом установлено, что обвиняемый жестоко обращался с потерпевшими в сговоре с другими лицами, — говорится в приговоре Дергачевского районного суда.

2 декабря 2025 года суд объявил приговор Владимиру Самойлову – 12 лет лишения свободы, у него и его адвоката есть 30 дней, чтобы подать апелляцию. Если это не будет сделано, приговор вступит в силу, как только истечет срок обжалования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.