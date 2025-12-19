За даними слідства, окупант бив людей електрошокером, дерев’яним молотком, влаштовував “банний день” – обмотував обличчя рушником і безперервно лив воду. Людям кидали недоїдки на підлогу, не давали можливості сходити в туалет.

Серед потерпілих – онкохворий, чоловіка били й не давали життєво необхідні ліки. 2 грудня 2025 року Дергачівський районний суд Харківської області визнав винним Володимира Самойлова у порушенні законів та звичаїв війни і призначив покарання – 12 років тюрми.

Опинилися у пастці

Липецьку громаду, розташовану на кордоні Харківської області, російська армія окупувала в перший день повномасштабного вторгнення. Ранком 24 лютого 2022 посеред вулиць селяни побачили колони важкої техніки з позначками Z. Російська армія розміщувала установки РСЗВ з-поміж хат і била по Салтівці – північному району Харкова – саме звідти фото спалених чорних багатоповерхівок, які облетіли чи не весь світ.

Евакуюватися у селян часу не було, кілька тисяч людей опинилися у пастці – до Харкова рукою подати, але ворог туди нікого не пускав. Людям доводилося виїжджати через Росію, проїхати кілька країн, подолати кілька тисяч кілометрів, щоб зустрітися з рідними.

Тоді у пастці опинилися понад 600 пацієнтів психіатричної лікарні, розташованої у прикордонному селі Стрілеча. Окупанти облаштували у відділеннях казарми й використовували хворих як живий щит, про це повідомляв начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

А 17 вересня 2022 року після звільнення Харківщини, під час евакуації хворих, ворог відкрив вогонь і вбив чотирьох медиків, про це повідомляла Харківська обласна прокуратура.

Окупанти влаштували в прикордонних селах справжній терор. У пастці разом з родиною опинився й директор харківської телекомпанії АТН Олег Юхт. Вони мешкали у селі Борщова Липецької громади разом з дружиною, чотирма дітьми, літніми батьками і собакою і так само не мали змоги евакуюватися.

Пізніше, коли родині вдалося врятуватися, Олег розповів про голод і жорстокі тортури: окупанти різали чоловіку пальці, руки, душили, ставили до паркану і кидали в його бік ножі, імітували розстріли.

Сили оборони звільнили Липецьку громаду 11 вересня 2022 під час блискавичного контрнаступу, але зараз частина прикордонних сіл знову окупована або перебуває в сірій зоні. Це найближча точка від Харкова до фронту – всього 18 км.

“Банний день” та “армійські ігри”

Правоохоронці почали збирати свідчення потерпілих ще до звільнення Липецької громади – люди, яким вдалося вирватися з окупації, розповідали про жорстокі знущання над цивільними.

А після звільнення Харківщини слідчі СБУ встановили, що селян затримували без будь-яких підстав і кидали до катівень, облаштованих у підвалі багатоповерхівки у селищі Стрілеча, а також до підвалу на міжнародному пункті пропуску Гоптівка, розташованому на самому українсько-російському кордоні.

Над цивільними знущалася ціла банда, за даними правоохоронців, нею керував псевдополіцейський з російського Бєлгорода Володимир Самойлов, встановлено, й що він особисто знущався над полоненими.

– Спільно з іншими рашистами він катував цивільне населення, намагаючись примусити їх до співпраці з окупаційною владою та “вибити” інформацію про позиції ЗСУ. Загарбники силоміць затримували місцевих мешканців та відвозили до облаштованої ними катівні, – повідомив речник СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 13 березня 2022 року окупанти увірвалися у будинок у селі Стрілеча, де мешкав 52-річний пан Д., зв’язали його, на голову наділи капюшон, обмотали скотчем й після обшуку, повезли до катівні на Гоптівці.

Там троє російських бойовиків катували пана Д. електрошокером, гамселили гумовими кийками, мокрим рушником по ногах і спині у районі нирок – так “вибивали” інформацію про розташування Сил оборони України. Серед своїх катів пан Д. впізнав Владіміра Самойлова, з яким був знайомий понад 10 років – спершу по голосу, а потім, коли зняли мішок, побачив його.

– Безпосередньо Самойлов В.М. наносив потерпілому удари дерев’яним молотком по голові та тілу, а також через рушник лив на обличчя (пана Д., – Ред.) воду, блокуючи тим самим доступ повітря останньому. Після завершення побиття (пану Д. – Ред.) зняли з голови мішок та він впевнився у тому, що серед осіб, які проводили його допит та катували, був саме Самойлов В.М., який при цьому наказав називати його капітаном, – йдеть у підозрі окупанту.

За даними слідства, чоловіка тримали у підвалі без можливості сходити до вбиральні, тому біологічні потреби доводилося справляти у тому ж приміщенні. Води було обмаль, їжа – недоїдки, які окупанти кидали просто на підлогу. У приміщенні були й інші полонені, кисню не вистачало, а медична допомога після допитів не надавалася.

Серед постраждалих й 59-річний пан О.. 14 березня 2022 року він йшов до свого товариша, як раптом пронеслися чотири зелені автівки з позначками Z, забиті окупантами.

– Самойлов В.М. особисто провів затримання (пана О., – Ред.), якому заломив руки за спину, зв’язав їх стяжками, натягнув шапку на очі та обмотав голову скотчем. Посадили в автомобіль та відвезли до спеціально облаштованої катівні на території МПП Гоптівка, – йдеться у підозрі Самойлову.

Слідство встановило, чоловіка прив’язали скотчем до стільця і проводили допит, спершу пропонували добровільно працювати на окупаційну владу, здати всіх патріотів, учасників АТО та ООС, а також позиції українських військових.

– Після кожної відповіді Самойлов В.М. наносив (пану О.- Ред.). удари дерев’яним молотком по руках, ногах, намагаючись кожного разу влучити по м’язах. З метою посилення ефекту та подолання психологічного спротиву з боку потерпілого Самойлов В.М. під час допиту накривав голову (пана О., – Ред.) рушником та лив на нього воду, блокуючи тим самим доступ кисню та провокуючи удушення. При цьому Самойлов В.М. свою екзекуційну процедуру цинічно назвав “банним днем”, – йдеться у підозрі окупанту.

Аналогічні допити відбувалися щодня протягом 10 днів і лише коли пан О., побоюючись за життя рідних, зголосився на співпрацю, його відпустили.

– 25.03.2022 Самойлов В.М. під час допиту знов запропонував (пану О., – Ред.) працювати на посаді водія в незаконно створених органах влади, погрожуючи фізичною розправою для доньки та онуків останнього, на що потерпілий вимушено погодився. Після цього невстановлений військовослужбовець з РФ замотав скотчем очі (пану О., – Ред.) для унеможливлення ідентифікації місцевості, відвіз до с. Стрілеча та відпустив, – йдеться у підозрі окупанту.

Жорстоке катування вплинуло на здоров’я потерпілих, висновки судово-медичних експертів додані до матеріалів справи.

Також слідству відомо, що полонених примушували брати участь в так званих “армійських іграх” – їх перевдягали в прикордонників чи поліцейських і примушували виконувати певні ролі для розваги. Окупанти знущалися й над онкохворим літним чоловіком:

– Встановлено, що однією з жертв російських військових був онкохворий чоловік, у якого найтяжча стадія раку. Підозрюваний, нехтуючи всім, забив його майже до полусмерті, намагаючись “вибити” інформацію про ЗСУ. Така ненависть до потерпілого була спричинена тим, що його син є українським військовослужбовцем, – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Один з “арештантів” згадує про цей випадок у своїх свідченнях, які озвучені у вироку суду:

– У (потерпілого, – Ред.) були пальці перев’язані ізолентою, пальці були сині, тому вони їх розтирали. Потім (потерпілого, – Ред.) викликали на допит, було чути як його там били, бачив у нього тілесні ушкодження, били його електрошокером. (потерпілий, – Ред.) був з онкологією, йому потрібно було кожні 2-3 години щось з їжі приймати, але такої можливості у нього у не було. Також не давали ніяких ліків, тобто умови утримання негативно вплинули на стан його здоров’я, потім його кудись увезли, сказали у Бєлгород.

Ще одним постраждалим від окупантів, за даними слідства, став пан С.. 14 серпня 2022 року близько півтора десятка російських бойовиків приїхали на БТР з позначкою Z до будинку в Липцях, де мешкав 68-річний чоловік, йому зв’язали скотчем руки за спиною, накинули мішок на голову й повезли до катівні у підвалі багатоповерхівки у Стрілечій. Слідству відомо, що у цій катівні Самойлов особисто охороняв “арештантів” і регулярно над ними знущався.

– В один з днів (більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) у період з 14.08.2022 по 12.09.2022 до камери забіг Самойлов В.М., який почав гумовою палкою наносити удари по тілу (пана С. – Ред.) за те, що останній назвав представників “ЛНР” гестапівцями, – йдеться у підозрі окупанту.

Знав з ким проводити “профілактику”

Пізніше слідство встановило, Володимир Самойлов – громадянин Росії, уродженець Бєлгорода, протягом 10 років періодично мешкав в Стрілечій, тому знав багатьох селян.

– Правоохоронці ідентифікували російського військового, який перебував на території Дергачівської та Липецької територіальних громад Харківської області під час їх захоплення та піддавав мирне населення жорстоким тортурам. За даними слідства, підозрюваний родом з м. Бєлгород, але вже понад 10 років періодично проживав у селі Стрілеча Харківської області. Чоловік володів інформацією про місцевих мешканців, тому знав, з ким потрібно “проводити профілактику” за проукраїнську позицію, – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Самойлов знав місцевих патріотів, учасників АТО та ООС не тільки в цьому селі, а й сусідніх. Імовірно тому окупаційна влада призначила його “міліціонером” – начальником так званих дільничних окупованої Липецької ОТГ, саме він, за даними правоохоронців, віддавав наказ на арешти цивільних й особисто катував полонених.

Слідство зібрало достатньо доказів: потерпілі надали свідчення, впізнали своїх катів по фотографіях. До матеріалів справи долучили висновки експертиз та протоколи проведення слідчих експериментів.

Під час контрнаступу Збройних сил України Самойлову вдалося втекти на територію Росії, тому підозру йому оголосили заочно.

– На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), – повідомив Владислав Абдула.

Суд

Судили Володимира Самойлова у Дергачівському районному суді Харківської області також заочно. Про підозру й суди повідомили на офіційному сайті Офісу генерального прокурора та в Урядовому кур’єрі. Самойлову надали державного адвоката, як і належить для забезпечення справедливого заочного судочинства.

Суд дослідив зібрані докази, допитав свідків та потерпілих, заслухав позицію захисту. Та визнав докази слідства належними:

– Всі вищенаведені докази, досліджені в судовому засіданні, оцінені судом як належні та допустимі. Доводи захисника про те, що не доведено вчинення злочину (Самойлова, – Ред.), суд не приймає, оскільки судом встановлено, що обвинувачений жорстоко поводився з потерпілими у змові з іншими особами, – йдеться у вироку Дергачівського районного суду.

2 грудня 2025 року суд оголосив вирок Володимиру Самойлову – 12 років позбавлення волі, у нього та його адвоката є 30 днів, щоб подати апеляцію. Якщо цього не буде зроблено, вирок набере чинності як тільки сплине термін на оскарження.

