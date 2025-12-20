Российская агентура подняла дрон с флагом РФ над Киевом 20 декабря, чтобы снять видео и распространить его в информационном поле России.

Об этом сообщил специалист по радиосвязи Сергей Флеш в Telegram.

Дрон с флагом РФ над Киевом 20 декабря: что известно

В субботу, 20 декабря, в соцсетях распространили видео с дрона над Киевом.

Сначала Нацполиция столицы не подтвердила информацию, и видео считали фейком.

Однако позже выяснилось, что кадры настоящие. Пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис сообщила:

— После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно подняли в столице. Детали происшествия устанавливаются.

По словам Сергея Флеша, БПЛА находился в воздухе 4 минуты 50 секунд, после чего его обнаружили и обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Специалист также отметил, что дрон имел военную российскую прошивку 1001, созданную специально для боевых действий.

Всего он пролетел менее километра, а его короткий полет дал врагу время для создания пропагандистского сюжета.

Сергей Флеш отметил, что дрон подняли именно для того, чтобы использовать несколько минут полета для создания пропагандистского материала.

По его словам, несмотря на то, что военные дроны могут противодействовать РЭБ, небеса Киева закрыты системами различных служб, и такие короткие провокации могут повторяться.

— Я не могу много рассказывать, но не сомневайтесь, люди, которые это сделали, не останутся без ответственности, — подчеркнул эксперт.

Он также обратился к гражданам и информационным каналам не распространять подобную информацию.

— Пользы от этого нет, а помощь врагу — очевидна, — подытожил Сергей Флеш.

