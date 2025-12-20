Російська агентура підняла дрон із прапором РФ над Києвом 20 грудня, щоб зняти відео та поширити його в інформаційному полі Росії.

Про це повідомив фахівець із радіозв’язку Сергій Флеш у Telegram.

Дрон з прапором РФ над Києвом 20 грудня: що відомо

У суботу, 20 грудня, у соцмережах поширили відео з дрона над Києвом.

Спочатку Нацполіція столиці не підтвердила інформацію, і відео вважали фейком.

Проте пізніше з’ясувалося, що кадри справжні. Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс повідомила:

— Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді підняли у столиці. Деталі події встановлюються.

За словами Сергія Флеша, БпЛА перебував у повітрі 4 хвилини 50 секунд, після чого його виявили та знешкодили засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Фахівець також зазначив, що дрон мав військову російську прошивку 1001, створену спеціально для бойових дій.

Всього він пролетів менше кілометра, а його короткий політ дав ворогу час для створення пропагандистського сюжету.

Сергія Флеша зауважив, що дрон підняли саме для того, щоб використати кілька хвилин польоту для створення пропагандистського матеріалу.

За його словами, не дивлячись на те, що військові дрони можуть протидіяти РЕБ, небеса Києва закриті системами різних служб, і такі короткі провокації можуть повторюватися.

— Я не можу багато розповідати, але не сумнівайтеся, люди, які це зробили, не залишаться без відповідальності, — наголосив експерт.

Він також звернувся до громадян та інформаційних каналів не поширювати подібну інформацію.

— Користі від цього немає, а допомога ворогу — очевидна, — підсумував Сергій Флеш.

