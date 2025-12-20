Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что Украина не примет никаких сценариев, при которых глава Кремля Владимир Путин постарается влиять или контролировать возможные избирательные процессы в нашем государстве.

Зеленский о влиянии РФ на выборы в Украине

В интервью польскому агентству PAP глава государства прокомментировал заявления Путина, озвученные 19 декабря, отметив, что российский лидер действует непоследовательно и транслирует разные месседжи для разных аудиторий.

По словам Зеленского, звучат сигналы для США, публичные речи и отдельные действия, которые не складываются в единую логическую позицию.

Президент Украины обратил внимание на противоречивость заявлений Кремля по выборам.

В частности, Путин говорит о необходимости участия граждан со всей территории Украины, включая временно оккупированные регионы, которые сама же Россия официально называет оккупированными.

– Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал, – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что за такими тезисами стоит стремление России получить влияние на внутренние демократические процессы Украины, что неприемлемо.

Отдельно Зеленский прокомментировал высказывания Путина о так называемых первопричинах войны.

По мнению президента Украины, речь идет не о поиске реальных причин, а о постоянном конструировании оправданий для агрессии.

Кремль каждый раз меняет аргументацию от темы НАТО до разговоров о буферных зонах, используя любой повод для объяснения войны собственному обществу и демонстрации агрессивной политики.

– Завтра он может сказать, что это из-за НАТО, несмотря на то, что Украина никогда не была у НАТО. Затем он может сказать, что именно приглашение присоединиться к НАТО уже является риском для России. Сейчас он говорит о каких-то буферных зонах. Он говорит, что это далеко. Для этого человека все основание для демонстрации и проявления своей агрессии. Он ищет оправдание в своем обществе, – добавил президент.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву положительным сигналом для Польши, Украины и всего региона и в то же время отрицательным для России.

