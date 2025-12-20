В Серебрянке на Северском направлении подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск продолжают удерживать позиции. Ситуация в Серебрянке остается сложной, логистика тоже.

Об этом говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ.

Ситуация вокруг Серебрянки

Российский враг использует Серебрянский лес для накопления живой силы, установки позиций пилотов ударных дронов, а также дальнейшего штурма в направлении Серебрянки и Дроновки.

В течение последних дней армия РФ усилила давление на село Дроновка. Десантники 81 отдельной аэромобильной бригады ликвидируют россиян, когда те пытаются проникнуть в село.

Оккупанты для проникновения используют небольшие пехотные группы, маскируются с помощью кикимор и антитепловизионных плащей, пытаются найти слабые места в нашей обороне.

— Штурмовые и инфильтрационные действия противник проводит круглосуточно. Однако каждый раз наталкивается на организованное и жесткое сопротивление десантников, — отмечают десантники 81 отдельной аэромобильной бригады.

В ноябре десантники 81 ОАэМБр ликвидировали 140 оккупантов, еще 105 получили ранения, а троих россиян взяли в плен. Также наши десантники уничтожили и повредили 34 единицы вражеской техники: танки, боевые машины пехоты, новейшие багги Улан и реактивные системы залпового огня.

Также оккупанты не прекращают попыток форсировать отдельные участки реки Северский Донец.

Основной целью врага остается инфильтрация в Закитное и закрепление на господствующих высотах, ведь контроль над этим населенным пунктом имеет критическое значение для обеспечения нашей обороны.

