У Серебрянці на Сіверському напрямку підрозділи 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ продовжують утримувати позиції. Ситуація у Серебрянці лишається складною, логістика теж.

Про це йдеться у повідомленні 7 корпусу ДШВ.

Ситуація довкола Серебрянки

Російський ворог використовує Серебрянський ліс для накопичення живої сили, встановлення позицій пілотів ударних дронів, а також подальшого штурму у напрямку Серебрянки та Дронівки.

Протягом останніх днів армія РФ посилила тиск на село Дронівка. Десантники 81 окремої аеромобільної бригади ліквідовують росіян, коли ті намагаються інфільтруватися у село.

Окупанти для проникнення використовують малі піхотні групи, маскуються за допомогою кікімор та антитепловізійних плащів, намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні.

— Штурмові та інфільтраційні дії противник проводить цілодобово. Однак щоразу наштовхується на організований та жорсткий опір десантників, — наголошують десантники 81 окремої аеромобільної бригади.

У листопаді десантники 81 оаембр ліквідували 140 окупантів, ще 105 дістали поранення, а трьох росіян взяли у полон. Також наші десантники знищили та пошкодили 34 одиниць ворожої техніки: танки, бойові машини піхоти, новітні багі Улан та реактивні системи запового вогню.

