В ВСУ опровергли фейк о захвате РФ Серебрянки и Дроновки в Донецкой области
- В ВСУ опровергли фейки российской пропаганды, заявив, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Серебрянке и Дроновке.
- Несмотря на постоянные штурмы, обстрелы и попытки вражеских ДРГ маскироваться под гражданских, украинские военные полностью контролируют ситуацию и пресекают любые попытки оккупантов продвинуться.
Информация российских пропагандистов о якобы захвате населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой области не соответствует действительности.
Об этом заявила 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Ситуация в Серебрянке и Дроновке 19 декабря
— По состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах, — говорится в сообщении.
Как отмечает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ, в то же время российские оккупанты используют рельеф местности, лесополосы и плотные посадки для инфильтрации в межпозиционное пространство. Это происходит после массированного огневого поражения с привлечением артиллерийских систем различного калибра и дронов.
Кроме этого, россияне пытаются маскироваться под местных жителей Серебрянки и Дроновки. В ВСУ утверждают, что такие действия носят характер локальных штурмовых действий и диверсионно-разведывательной активности.
Отмечается, что оккупанты используют барьерный рубеж реки Северский Донец, чтобы осуществить логистическое обеспечение и прикрытие маршрутов.
81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ сообщает, что все попытки армии России продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений.
В бригаде ВСУ отмечают, что ситуация в Серебрянке и Дроновке Донецкой области остается напряженной, а командование осуществляет управление войсками в штатном режиме.