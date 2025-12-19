Информация российских пропагандистов о якобы захвате населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой области не соответствует действительности.

Об этом заявила 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Ситуация в Серебрянке и Дроновке 19 декабря

— По состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах, — говорится в сообщении.

Как отмечает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ, в то же время российские оккупанты используют рельеф местности, лесополосы и плотные посадки для инфильтрации в межпозиционное пространство. Это происходит после массированного огневого поражения с привлечением артиллерийских систем различного калибра и дронов.

Кроме этого, россияне пытаются маскироваться под местных жителей Серебрянки и Дроновки. В ВСУ утверждают, что такие действия носят характер локальных штурмовых действий и диверсионно-разведывательной активности.

Отмечается, что оккупанты используют барьерный рубеж реки Северский Донец, чтобы осуществить логистическое обеспечение и прикрытие маршрутов.

81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ сообщает, что все попытки армии России продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений.

В бригаде ВСУ отмечают, что ситуация в Серебрянке и Дроновке Донецкой области остается напряженной, а командование осуществляет управление войсками в штатном режиме.

