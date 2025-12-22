Энергосистема подверглась 2 тыс. атак РФ с сентября — Свириденко
- С сентября 2025 года энергосистема Украины подверглась около 2 тысяч массированных атак РФ. Четверть ударов была целенаправленно направлена на полное уничтожение инфраструктуры.
- Юлия Свириденко поблагодарила энергетиков за восстановление света и анонсировала создание ежегодной правительственной премии для работников отрасли.
Энергетическая система Украины подверглась около 2 тыс. массированных ракетно-дроновых атак России с сентября 2025 года.
Атаки РФ по энергосистеме Украины с сентября
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, около четверти вражеских атак было направлено на уничтожение энергетической инфраструктуры.
Свириденко анонсировала инициативу правительства о введении ежегодной премии Кабинета министров для работников энергетической отрасли, чтобы отмечать их работу на высшем уровне.
— Вы возвращаете людям тепло, свет, связь, возможность работать. А главное — веру в то, что мы обязательно выстоим, — подчеркнула она.
По ее словам, уже четвертый год подряд Россия пытается погрузить украинцев в темноту.
— Враг почти ежедневно запускает десятки ракет и сотни дронов по энергетическим объектам, пытается разрушить объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, разрушает диспетчерские и целые объекты, — утверждает она.
Только с сентября энергосистема Украины подверглась около 2 тыс. массированных атак, почти четверть из них были нацелены на уничтожение энергетической инфраструктуры, подчеркнула премьер-министр.
Как отметила Свириденко, после страшных атак на каждом объекте каждую минуту работают энергетики, которым благодарна вся Украина.