Энергетическая система Украины подверглась около 2 тыс. массированных ракетно-дроновых атак России с сентября 2025 года.

Атаки РФ по энергосистеме Украины с сентября

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, около четверти вражеских атак было направлено на уничтожение энергетической инфраструктуры.

Свириденко анонсировала инициативу правительства о введении ежегодной премии Кабинета министров для работников энергетической отрасли, чтобы отмечать их работу на высшем уровне.

— Вы возвращаете людям тепло, свет, связь, возможность работать. А главное — веру в то, что мы обязательно выстоим, — подчеркнула она.

По ее словам, уже четвертый год подряд Россия пытается погрузить украинцев в темноту.

— Враг почти ежедневно запускает десятки ракет и сотни дронов по энергетическим объектам, пытается разрушить объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, разрушает диспетчерские и целые объекты, — утверждает она.

Только с сентября энергосистема Украины подверглась около 2 тыс. массированных атак, почти четверть из них были нацелены на уничтожение энергетической инфраструктуры, подчеркнула премьер-министр.

Как отметила Свириденко, после страшных атак на каждом объекте каждую минуту работают энергетики, которым благодарна вся Украина.

