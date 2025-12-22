Те, кто побеждает тьму: когда отмечается День энергетика Украины 2025
День энергетика 2025 в Украине – профессиональный праздник людей, от работы которых напрямую зависит стабильность в стране.
Во время российской агрессии украинские энергетики работают в условиях постоянной опасности – восстанавливают электроснабжение после обстрелов, ремонтируют сети во время воздушных тревог и обеспечивают работу критической инфраструктуры.
Именно поэтому День энергетика в Украине сегодня – это не только профессиональный праздник, но и день благодарности людям, которые держат энергетический тыл.
Факты ICTV собрали информацию о том, когда День энергетика в 2025 году, а также подготовили поздравления в открытках и стихах.
Когда День энергетика в Украине в 2025 году
День энергетика в Украине ежегодно отмечают 22 декабря. В 2025 году дата остается неизменной и закреплена на государственном уровне указом президента Украины от 12 ноября 1993 года.
Дата приходится на самый короткий световой день года – символический момент, когда работа энергетиков становится наиболее ощутимой для каждой семьи.
День энергетика 2025 – поздравления в открытках
В условиях полномасштабной войны профессия энергетика стала одной из ключевых для выживания страны. Именно поэтому поздравления с Днем энергетика 2025 сегодня имеют особое значение – это слова поддержки людям, чья работа часто связана с риском для жизни.
В День энергетика поздравляют всех работников энергетической отрасли – инженеров, электриков, диспетчеров, работников электростанций и сетей, которые обеспечивают бесперебойное производство, передачу и поставку электрической и тепловой энергии.
День энергетика 2025 – поздравления в стихах
Чтобы был в розетке ток,
В кофеварке –кипяток,
В холодильнике – мороз,
Чтоб работал пылесос,
Нам поможет энергетик,
Самый лучший спец на свете.
Пожелаем ему в жизни
Бодрых дней и оптимизма!
***
Всех энергетиков я поздравляю
С этим заслуженным радостным днем,
Пусть он в душе ярче солнца сияет,
Пусть будет все только лучшее в нем.
Пусть в удовольствие будет работа,
И неизменно растет ваш доход,
Мимо печали летят и заботы,
Только удача к вам в руки идет!
***
Энергетик – мастер света,
Тот, кто силу тока знает,
Трудится без остановки,
Тот, кто тьму преодолевает!
Переполняет уважение,
Силы, стойкости, вдохновения!
Пусть энергия у вас
Бьет ключом в счастливый час!
***
Твоя профессия важна —
Нас электричеством снабжаешь.
Сегодня с праздником тебя
Твоим рабочим поздравляю!
Пусть ток бежит по проводам,
Как кровь по нашим сильным жилам,
А ты здоровым будь всегда,
И обязательно счастливым!
***
Желаю только самой нужной искры —
В работе, в доме, в личных отношениях —
И лучших лишь моментов в вашей жизни.
С Днем энергетика примите поздравления!
Не забудьте сегодня поблагодарить всех, кто ежедневно работает для того, чтобы в наших домах было светло и уютно.