День энергетика 2025 в Украине – профессиональный праздник людей, от работы которых напрямую зависит стабильность в стране.

Во время российской агрессии украинские энергетики работают в условиях постоянной опасности – восстанавливают электроснабжение после обстрелов, ремонтируют сети во время воздушных тревог и обеспечивают работу критической инфраструктуры.

Именно поэтому День энергетика в Украине сегодня – это не только профессиональный праздник, но и день благодарности людям, которые держат энергетический тыл.

Факты ICTV собрали информацию о том, когда День энергетика в 2025 году, а также подготовили поздравления в открытках и стихах.

Когда День энергетика в Украине в 2025 году

День энергетика в Украине ежегодно отмечают 22 декабря. В 2025 году дата остается неизменной и закреплена на государственном уровне указом президента Украины от 12 ноября 1993 года.

Дата приходится на самый короткий световой день года – символический момент, когда работа энергетиков становится наиболее ощутимой для каждой семьи.

День энергетика 2025 – поздравления в открытках

В условиях полномасштабной войны профессия энергетика стала одной из ключевых для выживания страны. Именно поэтому поздравления с Днем энергетика 2025 сегодня имеют особое значение – это слова поддержки людям, чья работа часто связана с риском для жизни.

В День энергетика поздравляют всех работников энергетической отрасли – инженеров, электриков, диспетчеров, работников электростанций и сетей, которые обеспечивают бесперебойное производство, передачу и поставку электрической и тепловой энергии.

День энергетика 2025 – поздравления в стихах

Чтобы был в розетке ток,

В кофеварке –кипяток,

В холодильнике – мороз,

Чтоб работал пылесос,

Нам поможет энергетик,

Самый лучший спец на свете.

Пожелаем ему в жизни

Бодрых дней и оптимизма!

***

Всех энергетиков я поздравляю

С этим заслуженным радостным днем,

Пусть он в душе ярче солнца сияет,

Пусть будет все только лучшее в нем.

Пусть в удовольствие будет работа,

И неизменно растет ваш доход,

Мимо печали летят и заботы,

Только удача к вам в руки идет!

***

Энергетик – мастер света,

Тот, кто силу тока знает,

Трудится без остановки,

Тот, кто тьму преодолевает!

Переполняет уважение,

Силы, стойкости, вдохновения!

Пусть энергия у вас

Бьет ключом в счастливый час!

***

Твоя профессия важна —

Нас электричеством снабжаешь.

Сегодня с праздником тебя

Твоим рабочим поздравляю!

Пусть ток бежит по проводам,

Как кровь по нашим сильным жилам,

А ты здоровым будь всегда,

И обязательно счастливым!

***

Желаю только самой нужной искры —

В работе, в доме, в личных отношениях —

И лучших лишь моментов в вашей жизни.

С Днем энергетика примите поздравления!

Не забудьте сегодня поблагодарить всех, кто ежедневно работает для того, чтобы в наших домах было светло и уютно.

