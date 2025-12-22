Енергетична система України зазнала близько 2 тис. масованих ракетно-дронових атак Росії з вересня 2025 року.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, близько чверті ворожих атак було спрямовано на цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури.

Свириденко анонсувала ініціативу уряду про започаткування щорічної премії Кабінету міністрів для працівників енергетичної галузі, щоб відзначати їхню роботу на найвищому рівні.

– Ви повертаєте людям тепло, світло, зв’язок, можливість працювати. А головне — віру в те, що ми обов’язково вистоїмо, – наголосила вона.

За її словами, вже четвертий рік поспіль Росія намагається занурити українців у темряву.

– Ворог майже щодня запускає десятки ракет і сотні дронів по енергетичних об’єктах, намагається зруйнувати обʼєкти генерації, системи передавання та розподілу електроенергії, руйнує диспетчерські та цілі обʼєкти, – стверджує вона.

Лише з вересня енергосистема України зазнала близько 2 тис. масованих атак, майже чверть з них були націлені та знищення енергетичної інфраструктури, наголосила прем’єр-міністерка.

Як зазначила Свириденко, після страшних атак на кожному обʼєкті щохвилини працюють енергетики, яким дякує вся Україна.

