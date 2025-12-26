За прошедшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение.

Противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 172 управляемые авиабомбы.

Кроме того, он осуществил 3614 обстрелов, в том числе 90 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5804 дрона-камикадзе.

Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

Ситуация в Украине на 26 декабря 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом одну управляемую авиабомбу, осуществил 107 обстрелов, из которых два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи.

На Купянском направлении вчера произошла одна вражеская атака. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергиевка и в сторону Озерного, Заречного.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Северска и Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Константиновском направлении враг осуществил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное, Гришино и в направлении Новопавловки, Нового Шахвого, Кучерового Яра, Новоекономичного.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 15 атак в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороное, Ялта, Александроград и в сторону Искры, Вишневого, Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак оккупантов — в районах населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 26 декабря 2025 года

личного состава – около 1 202 070 (+840) человек;

танков – 11 459 (+3);

боевых бронированных машин – 23 804 (+3);

артиллерийских систем – 35 509 (+74);

РСЗО – 1 579;

средств ПВО – 1 264 (+1);

самолетов – 434;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 334 (+537);

крылатых ракет – 4 073;

кораблей / катеров – 28;

подводных лодок – 2);

автомобильной техники и автоцистерн – 71 454 (+180);

специальной техники – 4 029.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

