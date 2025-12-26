Протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 172 керовані авіабоми.

Крім цього, здійснив 3614 обстрілів, зокрема 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5804 дрони-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 26 грудня 2025

Ситуація в Україні на 26 грудня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому одну керовану авіабомбу, здійснив 107 обстрілів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі.

На Куп’янському напрямку вчора відбулась одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та в бік Озерного, Зарічного.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед у районах Сіверська і Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне, Гришине та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру, Новоекономічного.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне, Ялта, Олександроград та у бік Іскри, Вишневого, Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак окупантів – у районах населених пунктів Успенівка і Гуляйполе та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 26 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 202 070 (+840) осіб;

танків – 11 459 (+3);

бойових броньованих машин – 23 804 (+3);

артилерійських систем – 35 509 (+74);

РСЗВ – 1 579;

засобів ППО – 1 264 (+1);

літаків – 434;

гелікоптерів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 334 (+537);

крилатих ракет – 4 073;

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 71 454 (+180);

спеціальної техніки – 4 029.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

