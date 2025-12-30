Без имени Чайковского: Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию
- Министерство культуры переименовало Национальную музыкальную академию Украины имени П. И. Чайковского.
- Решение было принято в рамках государственной политики деколонизации, поскольку использование имени Чайковского в названии учреждения признано символом российской имперской политики.
Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского переименовали в соответствии с законодательством о деколонизации.
Об этом сообщило Министерство культуры Украины.
Переименование академии Чайковского: что известно
Министерство культуры отметило, что решение принято в рамках реализации государственной политики деколонизации украинской культуры и во исполнение закона Украины о запрете пропаганды российской имперской политики.
Отныне Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского будет называться просто Национальной музыкальной академией Украины.
По словам вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины Татьяны Бережной, переименование соответствует требованиям законов о культуре и высшем образовании.
— Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры, — подчеркнула она.
Основанием для изменения названия стало профессиональное заключение экспертной комиссии Украинского института национальной памяти.
Комиссия пришла к выводу, что использование имени Петра Чайковского в названии учреждения является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству.
Согласно приказу Министерства культуры, ректор учреждения должен подать устав в новой редакции и обеспечить выполнение всех процедур, связанных с изменением названия.
Также предусмотрено внесение изменений в учредительные документы и контракт руководителя учреждения.
В Минкульте подчеркнули, что переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии.
Фото: НМАУ Чайковского