Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского переименовали в соответствии с законодательством о деколонизации.

Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

Переименование академии Чайковского: что известно

Министерство культуры отметило, что решение принято в рамках реализации государственной политики деколонизации украинской культуры и во исполнение закона Украины о запрете пропаганды российской имперской политики.

Отныне Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского будет называться просто Национальной музыкальной академией Украины.

По словам вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины Татьяны Бережной, переименование соответствует требованиям законов о культуре и высшем образовании.

— Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры, — подчеркнула она.

Основанием для изменения названия стало профессиональное заключение экспертной комиссии Украинского института национальной памяти.

Комиссия пришла к выводу, что использование имени Петра Чайковского в названии учреждения является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству.

Согласно приказу Министерства культуры, ректор учреждения должен подать устав в новой редакции и обеспечить выполнение всех процедур, связанных с изменением названия.

Также предусмотрено внесение изменений в учредительные документы и контракт руководителя учреждения.

В Минкульте подчеркнули, что переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии.

Фото: НМАУ Чайковского

