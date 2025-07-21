В Кабмине переименовывают и ликвидируют ряд министерств: что изменилось

21 июля в правительстве переименовали и ликвидировали ряд министерств.

Об этом сообщил переназначенный постоянным представителем правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Переименование и ликвидация министерств – что изменилось

По словам Мельничука, изменения коснутся сразу нескольких министерств.

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Министерство социальной политики Украины переименуют в Министерство социальной политики, семьи и единства.

Министерство национального единства присоединят к Министерству социальной политики, семьи и единства.

– Установлено, что Министерство национального единства продолжает выполнять функции и полномочия в определенных сферах до завершения осуществления мероприятий по присоединению к Министерству социальной политики, семьи и единства, которому передаются функции и полномочия Министерства национального единства, – уточнил представитель.

Он добавил, что имущество и бюджетные назначения за 2025 реорганизованного Министерства национального единства передадут Министерству социальной политики, семьи и единства, как правопреемнику.

Между тем Министерство экономики Украины переименуют в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды решили ликвидировать. Их функции передадут Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, вместе с имуществом, правами и обязанностями.

– Созданы комиссии по ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Утверждено Положение о Министерстве экономики, экологии и сельского хозяйства Украины, – добавил Мельничук.

Кроме того, ликвидируют Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его функции передают Министерству обороны вместе с имуществом, правами и обязанностями.

Правительство создало комиссии по ликвидации министерств, а также разработало новую редакцию Положения о Министерстве обороны Украины, которым предусмотрено, что Минобороны является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует:

государственную политику по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сфере обороны и военного строительства в мирное время и особый период;

государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонно-промышленного комплекса, в авиастроительной отрасли;

обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности.

Напомним, 17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля новым министром обороны. За это проголосовали 267 народных избранников.

Кроме того, 17 июля Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров Украины (КМУ).

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