Мінкульт перейменував музичну академію Чайковського
- Міністерство культури перейменувало Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського.
- Рішення ухвалили в межах державної політики деколонізації, оскільки використання імені Чайковського в назві закладу визнано символом російської імперської політики.
Національну музичну академію України імені Петра Чайковського перейменували відповідно до законодавства про деколонізацію.
Про це повідомило Міністерство культури України.
Перейменування академії Чайковського: що відомо
Міністерство культури зазначило, що рішення ухвалене в межах реалізації державної політики деколонізації української культури та на виконання Закону України про заборону пропаганди російської імперської політики.
За словами віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики — міністерки культури України Тетяни Бережної, перейменування відповідає вимогам законів про культуру та вищу освіту.
— Продовжуємо процес деколонізації української культури, — наголосила вона.
Підставою для зміни назви став фаховий висновок Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті.
Комісія дійшла висновку, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству.
Згідно з наказом Міністерства культури, ректор закладу має подати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних зі зміною назви.
Також передбачене внесення змін до установчих документів і контракту керівника закладу.
У Мінкульті наголосили, що перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність академії.
Фото: НМАУ Чайковського