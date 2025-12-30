Національну музичну академію України імені Петра Чайковського перейменували відповідно до законодавства про деколонізацію.

Про це повідомило Міністерство культури України.

Перейменування академії Чайковського: що відомо

Міністерство культури зазначило, що рішення ухвалене в межах реалізації державної політики деколонізації української культури та на виконання Закону України про заборону пропаганди російської імперської політики.

За словами віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики — міністерки культури України Тетяни Бережної, перейменування відповідає вимогам законів про культуру та вищу освіту.

— Продовжуємо процес деколонізації української культури, — наголосила вона.

Підставою для зміни назви став фаховий висновок Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті.

Комісія дійшла висновку, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству.

Згідно з наказом Міністерства культури, ректор закладу має подати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних зі зміною назви.

Також передбачене внесення змін до установчих документів і контракту керівника закладу.

У Мінкульті наголосили, що перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність академії.

Фото: НМАУ Чайковського

