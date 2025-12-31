Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 31 декабря: ВСУ уничтожили 1000 оккупантов и 33 артсистемы
За прошедшие сутки наши Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1000 российских военных и уничтожили 33 единицы артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 31 декабря
личного состава – около 1 207 910 (+1 000) человек,
танков – 11 481 (+4) ед.,
боевых бронированных машин – 23 845 (+4) ед.,
артиллерийских систем – 35 642 (+33) ед.,
РСЗО – 1 586 (+1) ед.,
средств ПВО – 1 266 ед.,
самолетов – 434 ед.,
вертолетов – 347 ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552) ед.,
крылатых ракет – 4 136 ед.,
кораблей / катеров – 28 ед.,
подводных лодок – 2 ед.,
автомобильной техники и автоцистерн – 72 247 (+127) ед.,
специальной техники – 4 035 (+1) ед.
Источник: Генштаб ВСУ