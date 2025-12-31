За прошедшие сутки наши Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1000 российских военных и уничтожили 33 единицы артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 31 декабря

личного состава – около 1 207 910 (+1 000) человек,

танков – 11 481 (+4) ед.,

боевых бронированных машин – 23 845 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 35 642 (+33) ед.,

РСЗО – 1 586 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 266 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552) ед.,

крылатых ракет – 4 136 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 72 247 (+127) ед.,

специальной техники – 4 035 (+1) ед.

Источник: Генштаб ВСУ