За минулу добу наша Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1000 російський військових та знищили 33 одиниці артилерійських систем.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зауважили, що у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, скориговано деякі позиції загальних втрат російського ворога, а саме: артилерійських систем, РСЗВ, засобів ППО, дронів оперативно-тактичного рівня, автомобільної та спеціальної техніки.

Втрати РФ на 31 грудня

особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб,

танків – 11 481 (+4) од,

бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од,

артилерійських систем – 35 642 (+33) од,

РСЗВ – 1 586 (+1) од,

засобів ППО – 1 266 од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од,

крилатих ракет – 4 136 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної технік та автоцистерн – 72 247 (+127) од,

спеціальної техніки – 4 035 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 407-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ