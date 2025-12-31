Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 31 грудня: ЗСУ знищили 1000 окупантів та 33 артсистеми
За минулу добу наша Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1000 російський військових та знищили 33 одиниці артилерійських систем.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі зауважили, що у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, скориговано деякі позиції загальних втрат російського ворога, а саме: артилерійських систем, РСЗВ, засобів ППО, дронів оперативно-тактичного рівня, автомобільної та спеціальної техніки.
Втрати РФ на 31 грудня
- особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб,
- танків – 11 481 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од,
- артилерійських систем – 35 642 (+33) од,
- РСЗВ – 1 586 (+1) од,
- засобів ППО – 1 266 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од,
- крилатих ракет – 4 136 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної технік та автоцистерн – 72 247 (+127) од,
- спеціальної техніки – 4 035 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 407-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ