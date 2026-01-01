В 2025 году безвозвратные и санитарные потери российских оккупационных войск превысили 418 тыс. солдат, что соответствует численности почти 35 дивизий.

Об этом 1 января сообщило Минобороны со ссылкой на данные Генштаба.

Потери российской армии в 2025 году

Согласно сообщению, ежедневно в 2025 году Россия теряла в среднем 1 145 военных.

Сейчас смотрят

Наибольшие потери личный состав врага понес в январе, когда было уничтожено 48 240 солдат.

Для сравнения, в 2022 году РФ потеряла 106 720 человек, в 2023 году – 253 290, а в 2024 году украинские войска уничтожили почти 431 тыс. оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 1 208 970 военных за 1 407 суток войны, что примерно соответствует численности 100 дивизий.

В 2025 году украинские войска поразили более 14 тыс. вражеских артиллерийских систем – это самый высокий показатель за весь период войны.

С начала вторжения общие потери РФ среди артсистем составляют 35 678 единиц.

Также за прошлый год было зафиксировано рекордное количество пораженной вражеской автомобильной техники – около 40 тыс. единиц.

Этот показатель превышает суммарные потери техники оккупантов в 2022–2024 годах. Всего Силы обороны уничтожили 72 418 единиц автомобильной техники врага.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные обезвредили 1 060 российских оккупантов.