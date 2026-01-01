У 2025 році безповоротні та санітарні втрати російських окупаційних військ перевищили 418 тис. солдатів, що відповідає чисельності майже 35 дивізій.

Про це 1 січня повідомило Міноборони України з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Втрати російської армії у 2025 році

Згідно з повідомленням, щодня у 2025 році Росія втрачала в середньому 1 145 військових.

Найбільших втрат особовий склад ворога зазнав у січні, коли було знищено 48 240 солдатів.

Для порівняння, у 2022 році РФ втратила 106 720 осіб, у 2023 році – 253 290, а у 2024 році українські війська знищили майже 431 тис. окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 208 970 військових за 1 407 діб війни, що приблизно відповідає чисельності 100 дивізій.

У 2025 році українські війська уразили понад 14 тис. ворожих артилерійських систем – це найвищий показник за весь період війни.

Від початку вторгнення загальні втрати РФ серед артсистем становлять 35 678 одиниць.

Також за минулий рік було зафіксовано рекордну кількість ураженої ворожої автомобільної техніки – близько 40 тис. одиниць.

Цей показник перевищує сумарні втрати техніки окупантів у 2022–2024 роках. Загалом Сили оборони знищили 72 418 одиниць автомобільної техніки ворога.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знешкодили 1 060 російських окупантів.