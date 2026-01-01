Российские войска имеют определенные планы боевых действий на январь, в частности в Харьковской области. Враг планирует обойти Волчанск и продвинуться в направлении Лимана.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникаций Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Россияне стремятся пройти к Лиману

По его словам, в течение последних нескольких дней на фронте не фиксировали очень активных боевых столкновений.

— Россияне проводят активную перегруппировку и вообще кажется, что среди двух тактик — либо кошмарить нас на праздники, либо самим немного на праздники расслабиться и перейти к прощупыванию и переброске войск, они выбрали последнее, — рассказал Трегубов.

Он добавил, что российские войска сейчас больше сосредоточены “именно на прощупывании нашей линии обороны вдоль всей нашей зоны ответственности и на перегруппировке своих войск”.

По словам Трегубова, действия врага на участке фронта от Сумской до Донецкой области свидетельствуют о наличии четко сформированных планов на январь.

— Уже очевидно, что у них есть цели на январь. Обойти тот самый Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти к Лиману и провести инфильтрацию в тот самый Лиман, — рассказал спикер.

Он добавил, что осенью российским войскам не удалось реализовать эти замыслы, и на этот раз, по его словам, также не получится.

Ситуация в Двуречном

Трегубов также сообщил, что в Двуречном Харьковской области за прошедшие сутки активных штурмов не зафиксировали, однако ситуация там не спокойная.

— Это означает только то, что россияне просто готовятся к их возобновлению в ближайшие дни, — предположил он.

Спикер подчеркнул, что сейчас важно не допустить перехода врагом реки Оскол, ведь в случае ее замерзания российские войска могут попытаться преодолеть водное препятствие без использования плавсредств.

Отвечая на вопрос о переброске российских подразделений со Сватовского направления на Купянское, Трегубов подтвердил, что такие перемещения действительно фиксируются.

По его словам, враг перебрасывает войска как с менее активных направлений, так и с территории России.

Трегубов также сообщил, что российская армия ежедневно теряет около 300–350 человек.

Напомним, в начале декабря Генштаб ВСУ опроверг заявления российских пропагандистов о якобы захвате Покровска, Мирнограда, Волчанска и Купянска.

В Генштабе подчеркнули, что подразделения Сил обороны продолжали оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в районах Покровска, Волчанска и Купянска.