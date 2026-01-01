В 2025 году российские войска ускорили наступление в Украине. В этом им помогла их новая тактика.

Об этом свидетельствуют результаты анализа Института изучения войны (ISW).

Новая тактика наступления РФ в 2025 году: что известно

Аналитики отметили, что войска РФ в 2025 году увеличили среднюю скорость продвижения благодаря новой оперативной модели, которую они подкрепили технологическими адаптациями и изменением тактики нападения.

По подсчетам ISW, агрессоры захватили 4831 квадратный километр территории Украины и отвоевали примерно 473 кв. км, которые украинские войска захватили в Курской области в 2025 году.

Таким образом, новые российские завоевания составили 0,8% территории Украины. Между тем в 2024 году российские войска захватили 3604 кв. км территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ понесли потери в 416 570 военных в течение 2025 года.

Таким образом, в среднем они потеряли 78 солдат на каждый квадратный километр захваченной территории в Украине и Курской области.

В среднем за сутки российские войска в 2025 году продвигались на 13,24 кв. км в день.

Отмечается, что это превысило среднесуточный показатель 9,87 кв. км в день в 2024 году.

Однако аналитики подчеркивают, что эти темпы не были стабильными в течение всего 2025 года.

Так, самые высокие темпы продвижения зафиксировали в ноябре – 20,99 кв. км в день, но этот пик наступил после одного из самых медленных месяцев 2025 года, когда россияне преодолевали 8,8 кв. км в день в октябре. К тому же, впоследствии он замедлился до 15 кв. км в день в декабре.

Сообщается, что войска РФ начали применять новую оперативную модель.

Она основана на:

длительной кампании по воздушной блокаде боевого пространства;

тактических мерах по блокированию;

миссиях по проникновению и массовым нападениям небольших групп, – именно это позволило российским войскам продвинуться в направлениях Покровска, Александровки и Гуляйполя осенью 2025 года.

Также определенные результаты войска РФ получили, когда начали использовать беспилотники для перекрытия украинских наземных линий связи в начале весны 2025 года.

Помимо прочего, в апреле и мае 2025 года российские военные начали распространять своих элитных операторов дронов из Центра передовых беспилотных технологий Рубикон – это элементы, которые в значительной степени отвечают за успехи в оперативных усилиях России по всей линии фронта.

На использование Россией дронов в этой войне повлияли и российские технологические адаптации. В частности, оккупанты увеличили производство волоконно-оптических беспилотников, которые более устойчивы к помехам украинской электронной войны, а также увеличили дальность их действия с примерно семи километров в начале весны 2025 года до около 20 километров летом 2025 года.

Они начали использовать и беспилотники-материнские корабли: когда один большой переносит меньшие и увеличивает дальность их использования в тылу.

Позже РФ адаптировала технологии так, чтобы дальность действия ее беспилотников увеличилась до 50-60 км.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, именно концентрация российских волоконно-оптических беспилотников с дальностью действия более 20 км в направлении Севера помогла России захватить Северск.

Эти дроны улучшили способность агрессоров препятствовать украинским РЭБ в лесистых районах, таких как Серебрянский лесной массив, где радиоуправляемые дроны испытывают трудности с функционированием.

Изменения тактических методов нападения РФ заставили их отойти от высокоизнурительных наступательных операций под руководством пехоты в июне 2025 года к тактике проникновения небольшими группами и поднятия своих флагов, что давало им возможность лгать о собственных успехах на всем фронте.

Однако даже новая тактика не изменила того, что россияне продолжают терять огромное количество людей за довольно небольшие успехи.

Как продвинулись россияне в 2025 году

По мнению аналитиков ISW, военное командование РФ в 2025 году в основном сосредоточилось на том, чтобы захватить остальную часть Донецкой области и создать буферную зону на севере Сумской и Харьковской областей.

Но до конца года им так и не удалось достичь этих целей.

Полковник Павел Палиса 5 июня заявил, что РФ пыталась захватить и оккупировать всю Донецкую и Луганскую области до 1 сентября 2025 года.

Также они хотели создать буферную зону вдоль северной границы Украины с Россией до конца 2025 года.

Однако – провалили обе эти задачи.

Также они были сосредоточены на наступлении на юго-восток Днепропетровской области.

Войти в Покровск им удалось в сентябре 2025 года, по состоянию на декабрь 2025 года они захватили 67,63% города.

В конце января 2025 года оккупанты захватили Великую Новоселку, активизировали усилия в направлении Александровки и Гуляйполя и в ноябре 2025 года начали заметное продвижение к этим городам.

В начале декабря 2025 года войска РФ начали операции в Гуляйполе, а в августе 2025 года российские диверсионно-разведывательные группы продвинулись в направлении Доброполья, однако командование РФ не смогло развить тактический успех. Украинские войска впоследствии отбили около 70 кв. км территории.

Параллельно Россия пыталась окружить крепостной пояс Украины с северо-востока и юго-запада.

На северо-востоке интенсивные наступления позволили войскам РФ продвинуться к Лиману и, вероятно, захватить Северск в декабре 2025 года. С юго-запада оккупанты завершили захват Торецка, потратив 14 месяцев на продвижение менее чем на 7 км, а осенью начали попытки наступления на Константиновку.

На севере Россия завершила вытеснение ВСУ из Курской области в марте 2025 года и безуспешно пыталась создать буферную зону в Сумской области. Аналогичные попытки в Харьковской области, в частности наступление на Великий Бурлук в июле, не дали результатов.

Летом 2025 года РФ активизировала наступление на Купянск, однако не смогла захватить город. В декабре украинские силы отбили большую его часть.

Напомним, россияне пытаются наладить производство морских беспилотных катеров, однако ВМС Украины отмечают, что готовы к этому.

