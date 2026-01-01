В ночь на 1 января 2026 года (с 18:00 31 декабря 2025 года) россияне запустили по Украине 205 беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Около 130 из них — Шахеды.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака на Украину

Враг запускал дроны из направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, что в России. Также с мыса Чауда и населенного пункта Гвардейское, что в оккупированном Крыму. Атаковали вражеские дроны и из Донецка.

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито и подавлено 176 вражеских дронов типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 15 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В Ровенской области ночью работала противовоздушная оборона. Есть уничтоженные цели, сообщили в областной военной администрации.

В Днепропетровской области вечером и ночью защитники неба уничтожили три вражеских беспилотника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 408-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

