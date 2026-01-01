У 2025 році російські війська прискорили наступ в Україні. У цьому їм допомогла їхня нова тактика.

Про це свідчать результати аналізу Інституту вивчення війни (ISW).

Нова тактика наступу РФ у 2025 році: що відомо

Аналітики зауважили, що війська РФ у 2025 році збільшили середню швидкість просування завдяки новій оперативній моделі, яку вони підкріпили технологічними адаптаціями та зміною тактики нападу.

За підрахунками ISW, агресори захопили 4831 квадратний кілометр території України та відвоювали приблизно 473 кв. км, які українські війська захопили в Курській області у 2025 році.

Таким чином, нові російські завоювання склали 0,8% території України. Тим часом у 2024 році російські війська захопили 3604 кв. км території України.

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ зазнали втрат у 416 570 військових протягом 2025 року.

Таким чином, в середньому вони втратили 78 солдатів на кожен квадратний кілометр захопленої території в Україні та Курській області.

В середньому за добу російські війська у 2025 році просувалися на 13,24 кв. км на день.

Зазначається, що це перевищило середньодобовий показник 9,87 кв. км на день у 2024 році.

Проте аналітики наголошують, що ці темпи не були стабільними протягом усього 2025 року.

Так, найвищі темпи просування зафіксували у листопаді – 20,99 кв. км на день, але цей пік настав після одного з найповільніших місяців 2025 року, коли росіяни долали 8,8 кв. км на день у жовтні. До того ж, згодом він сповільнився до 15 кв. км на день у грудні.

Повідомляється, що війська РФ почали застосовувати нову оперативну модель.

Вона базується на:

тривалій кампанії з повітряної блокади бойового простору;

тактичних заходах з блокування;

місіях з проникнення та масових нападах невеликих груп, – саме це дозволило російським військам просунутися в напрямках Покровська, Олександрівки та Гуляйполя восени 2025 року.

Також певні результати війська РФ отримали, коли почали використовувати безпілотники для перекриття українських наземних ліній зв’язку на початку весни 2025 року.

Крім іншого, у квітні та травні 2025 року російські військові почали поширювати своїх елітних операторів дронів з Центру передових безпілотних технологій Рубікон – це елементи, які значною мірою відповідають за успіхи в оперативних зусиллях Росії по всій лінії фронту.

На використання Росією дронів у цій війні вплинули й російські технологічні адаптації. Зокрема, окупанти збільшили виробництво волоконно-оптичних безпілотників, які більш стійкі до перешкод української електронної війни, а також збільшили дальність їх дії з приблизно семи кілометрів на початку весни 2025 року до близько 20 кілометрів влітку 2025 року.

Вони почали використовувати і безпілотники-материнські кораблі: коли один великий переносить менші та збільшує дальність їхнього використання у тилу.

Пізніше РФ адаптувала технології так, щоб дальність дії її безпілотників збільшилась до 50-60 км.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, саме концентрація російських волоконно-оптичних безпілотників з дальністю дії понад 20 км у напрямку Сіверська допомогла Росії захопити Сіверськ.

Ці дрони покращили здатність агресорів перешкоджати українським РЕБ у лісистих районах, таких як Серебрянський лісовий масив, де радіокеровані дрони мають труднощі з функціонуванням.

Зміни тактичних методів нападу РФ змусили їх відійти від високовиснажливих наступальних операцій під керівництвом піхоти в червні 2025 року до тактики проникнення малими групами і підняття своїх прапорів, що давало їм можливість брехати про власні успіхи на всьому фронті.

Однак навіть нова тактика не змінила того, що росіяни продовжують втрачати величезну кількість людей за доволі невеликі успіхи.

Як просунулися росіяни у 2025 році

На думку аналітиків ISW, військове командування РФ у 2025 році в основному зосередилось на тому, щоб захопити решту Донецької області та створити буферну зону на півночі Сумщини та Харківщини.

Але до кінця року їм так і не вдалось досягти цих цілей.

Полковник Павло Паліса 5 червня заявив, що РФ намагалась захопити та окупувати всю Донецьку й Луганську області до 1 вересня 2025 року

Також вони хотіли створити буферну зону вздовж північного кордону України з Росією до кінця 2025 року.

Однак – провалили обидва ці завдання.

Також вони були зосереджені на наступі на південний схід Дніпропетровської області.

Увійти в Покровськ їм вдалось у вересні 2025 року, станом на грудень 2025 року вони захопили 67,63% міста.

Наприкінці січня 2025 року окупанти захопили Велику Новосілку, активізували зусилля в напрямку Олександрівки та Гуляйполя і в листопаді 2025 року почали помітне просування до цих міст.

На початку грудня 2025 року війська РФ почали операції в Гуляйполі,а у серпні 2025 року російські диверсійно-розвідувальні групи просунулися у напрямку Добропілля, однак командування РФ не змогло розвинути тактичний успіх. Українські війська згодом відбили близько 70 кв. км території.

Паралельно Росія намагалася оточити фортечний пояс України з північного сходу та південного заходу.

На північному сході інтенсивні наступи дозволили військам РФ просунутися до Лимана та, ймовірно, захопити Сіверськ у грудні 2025 року. З південного заходу окупанти завершили захоплення Торецька, витративши 14 місяців на просування менш ніж на 7 км, а восени розпочали спроби наступу на Костянтинівку.

На півночі Росія завершила витіснення ЗСУ з Курської області у березні 2025 року та безуспішно намагалася створити “буферну зону” в Сумській області. Аналогічні спроби на Харківщині, зокрема наступ на Великий Бурлук у липні, не дали результатів.

Влітку 2025 року РФ активізувала наступ на Куп’янськ, однак не змогла захопити місто. У грудні українські сили відбили більшу його частину.

Нагадаємо, росіяни намагаються налагодити виробництво морських безекіпажних катерів, однак ВМС України зазначають, що готові до цього.

Джерело : ISW