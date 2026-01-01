Свириденко объяснила, почему прогрессивное вознаграждение для военных сложно внедрить
- Правительство поддерживает идею справедливой оценки службы военных, но подчеркивает финансовые ограничения.
- Минобороны внедряет новую контрактную модель с повышенными мотивационными выплатами.
- Вопрос прогрессивного вознаграждения будет рассматриваться комплексно с учетом бюджета и потребностей обороны.
В ответ на петицию о введении ежегодного прогрессивного вознаграждения за каждый год участия в войне премьер-министр Украины Юлия Свириденко напомнила, что это потребует привлечения значительных дополнительных финансовых ресурсов.
Прогрессивное вознаграждение военным: что известно
Она отметила, что правительство осознает необходимость улучшения мотивационных факторов для прохождения гражданами Украины военной службы и подчеркнула, что этот вопрос является одним из приоритетных.
По ее словам, Министерство обороны разработало дорожную карту имплементации модели прохождения военной службы по новому контракту с повышенными мотивационными факторами, и она предусматривает повышение уровня денежного обеспечения военнослужащих в случае заключения ими нового контракта для прохождения военной службы.
На данный момент власть работает над законодательным урегулированием указанной модели прохождения военной службы.
– Правительство полностью поддерживает необходимость внедрения справедливой оценки вклада каждого Защитника и Защитницы Украины в защиту государства в условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины. В то же время реализация ваших предложений потребует привлечения значительных дополнительных финансовых ресурсов, – пояснила премьер.
В связи с этим, по словам Свириденко, вопросы улучшения мотивационных факторов для прохождения гражданами Украины военной службы собираются прорабатывать комплексно и с учетом реальных финансовых возможностей государства и приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны.
Напомним, петиция с призывом ввести ежегодное прогрессивное вознаграждение и символическое признание военнослужащих за каждый год участия в войне 13 декабря набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.
Так, предлагалось установить ежегодное денежное вознаграждение за каждый полный год службы в войне, которое удваивается каждый год:
- 1 год службы – 50 тыс. грн;
- 2 год – 100 тыс. грн;
- 3 год – 200 тыс. грн;
- 4 – 400 тыс. грн.