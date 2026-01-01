В ответ на петицию о введении ежегодного прогрессивного вознаграждения за каждый год участия в войне премьер-министр Украины Юлия Свириденко напомнила, что это потребует привлечения значительных дополнительных финансовых ресурсов.

Прогрессивное вознаграждение военным: что известно

Она отметила, что правительство осознает необходимость улучшения мотивационных факторов для прохождения гражданами Украины военной службы и подчеркнула, что этот вопрос является одним из приоритетных.

По ее словам, Министерство обороны разработало дорожную карту имплементации модели прохождения военной службы по новому контракту с повышенными мотивационными факторами, и она предусматривает повышение уровня денежного обеспечения военнослужащих в случае заключения ими нового контракта для прохождения военной службы.

Сейчас смотрят

На данный момент власть работает над законодательным урегулированием указанной модели прохождения военной службы.

– Правительство полностью поддерживает необходимость внедрения справедливой оценки вклада каждого Защитника и Защитницы Украины в защиту государства в условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины. В то же время реализация ваших предложений потребует привлечения значительных дополнительных финансовых ресурсов, – пояснила премьер.

В связи с этим, по словам Свириденко, вопросы улучшения мотивационных факторов для прохождения гражданами Украины военной службы собираются прорабатывать комплексно и с учетом реальных финансовых возможностей государства и приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны.

Напомним, петиция с призывом ввести ежегодное прогрессивное вознаграждение и символическое признание военнослужащих за каждый год участия в войне 13 декабря набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Так, предлагалось установить ежегодное денежное вознаграждение за каждый полный год службы в войне, которое удваивается каждый год:

1 год службы – 50 тыс. грн;

2 год – 100 тыс. грн;

3 год – 200 тыс. грн;

4 – 400 тыс. грн.