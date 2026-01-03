Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали важный военный документ, касающийся будущей поддержки ВСУ.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов по результатам работы с европейскими партнерами в Киеве.

Военный документ между Украиной и США

По словам Гнатова, документ был разработан в рамках двусторонней работы на уровне Генеральных штабов Украины и США. Он состоит из четырех разделов и четырех приложений.

Как рассказал начальник Генштаба, в документе подробно прописаны механизмы поддержки Вооруженных сил Украины, в частности вопросы обеспечения, восстановления и модернизации армии.

Гнатов поделился, что отдельное внимание уделили контролю за соблюдением договоренностей, а также действиям сторон в случае выявления нарушений.

— Это двусторонние договоры. Сейчас точно такая же работа проводится с другими странами-партнерами. Одним из разделов документа является деятельность Коалиции решительных, — сказал начальник Генштаба ВСУ.