Украина и США согласовали новый документ о военной поддержке ВСУ: Гнатов раскрыл детали
- Украина и США согласовали масштабный военный документ, который подробно определяет механизмы поддержки, модернизации и восстановления ВСУ.
- По словам начальника Генштаба Андрея Гнатова, документ регулирует контроль за соблюдением договоренностей и деятельность Коалиции решительных.
Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали важный военный документ, касающийся будущей поддержки ВСУ.
Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов по результатам работы с европейскими партнерами в Киеве.
Военный документ между Украиной и США
По словам Гнатова, документ был разработан в рамках двусторонней работы на уровне Генеральных штабов Украины и США. Он состоит из четырех разделов и четырех приложений.
Как рассказал начальник Генштаба, в документе подробно прописаны механизмы поддержки Вооруженных сил Украины, в частности вопросы обеспечения, восстановления и модернизации армии.
Гнатов поделился, что отдельное внимание уделили контролю за соблюдением договоренностей, а также действиям сторон в случае выявления нарушений.
— Это двусторонние договоры. Сейчас точно такая же работа проводится с другими странами-партнерами. Одним из разделов документа является деятельность Коалиции решительных, — сказал начальник Генштаба ВСУ.