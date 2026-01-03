Україна та Сполучені Штати Америки погодили важливий військовий документ, який стосується майбутньої підтримки ЗСУ.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов за результатами роботи з європейськими партнерами у Києві.

Військовий документ між Україною і США

За словами Гнатова, документ напрацювали у рамках двосторонньої роботи на рівні Генеральних штабів України та США. Він складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків.

Як розповів начальник Генштабу, в документі детально прописано механізми підтримки Збройних сил України, зокрема питання забезпечення, відновлення та модернізації армії.

Гнатов поділився, що окрему увагу приділили контролю за дотриманням домовленостей, а також діям сторін у разі виявлення порушень.

– Це двосторонні договори. Зараз точно така ж робота проводиться з іншими країнами-партнерами. Одним із розділів документа є діяльність Коаліції рішучих, – сказав начальник Генштабу ЗСУ.