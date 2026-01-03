Україна і США погодили новий документ про військову підтримку ЗСУ: Гнатов розкрив деталі
- Україна та США погодили масштабний військовий документ, який детально визначає механізми підтримки, модернізації та відновлення ЗСУ.
- За словами начальника Генштабу Андрія Гнатова, документ регулює контроль за дотриманням домовленостей і діяльність Коаліції рішучих.
Україна та Сполучені Штати Америки погодили важливий військовий документ, який стосується майбутньої підтримки ЗСУ.
Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов за результатами роботи з європейськими партнерами у Києві.
Військовий документ між Україною і США
За словами Гнатова, документ напрацювали у рамках двосторонньої роботи на рівні Генеральних штабів України та США. Він складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків.
Як розповів начальник Генштабу, в документі детально прописано механізми підтримки Збройних сил України, зокрема питання забезпечення, відновлення та модернізації армії.
Гнатов поділився, що окрему увагу приділили контролю за дотриманням домовленостей, а також діям сторін у разі виявлення порушень.
– Це двосторонні договори. Зараз точно така ж робота проводиться з іншими країнами-партнерами. Одним із розділів документа є діяльність Коаліції рішучих, – сказав начальник Генштабу ЗСУ.