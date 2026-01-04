Родинское под контролем Сил обороны – военные
- Оборону Родинского удерживают подразделения НГУ и ДШВ.
- Военные сообщают, что информация о захвате города является фейковой.
По состоянию на 4 января 2026 года украинские подразделения удерживают оборону в пределах Родинского Донецкой области и на его подступах, сохраняя контроль над ключевыми позициями.
Об этом сообщили 1 корпус НГУ Азов.
Что известно о ситуации в Родинском Донецкой области
По данным военных, в настоящее время оборону города осуществляют подразделения 14 бригады НГУ Червона Калина, 20 бригады Любарт 1 корпуса НГУ Азов, а также 132 отдельный разведывательный батальон Десантно-штурмовых войск.
Распространяемые российской стороной сообщения о якобы захвате Родинского Донецкой области не соответствуют действительности и являются элементом информационно-психологических операций.
Для этого враг использует смонтированные видеоматериалы и манипулятивные заявления.
Как отметили в НГУ, украинские военные сохраняют контроль над важными оборонными рубежами.
Во время попыток наступления противник несет значительные потери в живой силе и технике.