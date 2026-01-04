Родинське під контролем Сил оборони – військові
- Оборону Родинського утримують підрозділи НГУ та ДШВ.
- Військові повідомляють, що інформація про захоплення міста є фейковою.
Станом на 4 січня українські підрозділи утримують оборону в межах Родинського Донецької області та на його підступах, зберігаючи контроль над ключовими позиціями.
Про це повідомили в 1 корпусі НГУ Азов.
Що відомо про ситуацію в Родинському Донецької області
За даними військових, наразі оборону Родинського здійснюють підрозділи 14 бригади Червона Калина, 20 бригади Любарт 1 корпусу НГУ Азов, а також 132 окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ.
Поширювані російською стороною повідомлення про нібито захоплення Родинського Донецької області не відповідають дійсності та є елементом інформаційно-психологічних операцій, зазначають українські військові.
Для цього ворог використовує змонтовані відеоматеріали та маніпулятивні заяви.
Як зазначили у НГУ, українські військові зберігають контроль над важливими оборонними рубежами.
Під час спроб наступу противник зазнає значних втрат у живій силі та техніці.