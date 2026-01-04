Станом на 4 січня українські підрозділи утримують оборону в межах Родинського Донецької області та на його підступах, зберігаючи контроль над ключовими позиціями.

Про це повідомили в 1 корпусі НГУ Азов.

Що відомо про ситуацію в Родинському Донецької області

За даними військових, наразі оборону Родинського здійснюють підрозділи 14 бригади Червона Калина, 20 бригади Любарт 1 корпусу НГУ Азов, а також 132 окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ.

Поширювані російською стороною повідомлення про нібито захоплення Родинського Донецької області не відповідають дійсності та є елементом інформаційно-психологічних операцій, зазначають українські військові.

Для цього ворог використовує змонтовані відеоматеріали та маніпулятивні заяви.

Як зазначили у НГУ, українські військові зберігають контроль над важливими оборонними рубежами.

Під час спроб наступу противник зазнає значних втрат у живій силі та техніці.