Бойцы бригады Червона Калина 1 корпуса Нацгвардии «Азов» установили государственный флаг Украины в городе Родинское Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре Группировки войск Схід.

Родинское под контролем ВСУ

Так, российские оккупанты распространили заявления, что якобы Родинское находится под их контролем.

В ОВ Восток подчеркнули, что оккупантов, которым удается просочиться в Родинское, наши воины выявляют и уничтожают всеми имеющимися средствами. Боевая работа в городе продолжается круглосуточно.

— Россия использует ложь как оружие — наравне с пушками и ракетами. Наша миссия — противостоять врагу во всех измерениях этой войны, — говорится в заявлении ОВ Восток.

Наши воины опубликовали видео установленного украинского флага в Родинском бойцами 14 бригады НГУ Червона Калина.

Родинское на карте

Родинское Покровского района находится севернее города Мирноград. До начала полномасштабной войны в Родинском проживало около 5-6 тысяч человек.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Ровно, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.

В ноябре в Покровском районе российские оккупанты расстреляли пять пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 407-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: УВ Схід/Холодний Яр