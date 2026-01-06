На території ТЦК у селищі Пулини Житомирської області після отримання повістки помер чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Житомирського ТЦК та СП.

Смерть чоловіка у Житомирському ТЦК: що відомо

За даними пресслужби, трагічний інцидент стався 3 січня 2026 року, чоловіка звали Олександр Ревуцький.

– 2 січня під час перевірки документів представниками правоохоронних органів громадянина було доставлено до шостого відділу Житомирського РТЦК та СП (селище Пулини) як особу, що перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Після оформлення адміністративних матеріалів він був направлений для проходження військово-лікарської комісії, – йдеться у поясненні ТЦК.

Зазначається, що після ВЛК чоловіка визнали повністю придатним, його призначили в команду та нібито збирались направити на зустріч з представниками однієї з військових частин для співбесіди.

– 3 січня близько 11:00 чоловіку стало зле – відкрилася носова кровотеча. Було негайно викликано швидку допомогу. Медики надали першу допомогу, госпіталізація не проводилась, оскільки, за словами лікарів, стан не вимагав стаціонарного лікування, а сам громадянин від неї відмовився, – йдеться у заяві.

В ТЦК наголосили, що супроводили Ревуцького назад у шостий відділ Житомирського РТЦК та СП, де йому вручили повістку на 5 січня 2026 року, яку він “отримав і підписав”.

– Близько 15:20 чоловік залишив приміщення шостого відділу Житомирського РТЦК та СП, що підтверджується записами з камер відеоспостереження. Невдовзі, за межами території шостого відділу Житомирського РТЦК та СП, громадянину Олександру Ревуцькому раптово стало зле, він знепритомнів і впав. Момент падіння потрапив на запис камер відеоспостереження, – розповіли у ТЦК.

Повідомляється, що військовослужбовці ТЦК та СП відразу викликали швидку та поліцію. Медики, які прибули на виклик, провели реанімацію, однак не змогли врятувати Олександра Ревуцького та констатували його смерть.

– За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події. Також керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин, – підсумували в заяві.

В ТЦК висловили співчуття родині загиблого та наголосили, що слідчі дії ще тривають, тож закликали утримуватися від “домислів, спекуляцій та маніпуляцій до їх завершення”.

Нагадаємо, на Рівненщині під час перебування в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер чоловік 1991 року народження Віталій Сахарук.