Сегодня, 6 января, в Париже запланировано заседание Коалиции желающих, в котором примут участие представители 35 государств и организаций. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон проведут рабочий обед с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает Le Figaro.

Программа саммита во вторник в Париже

Утром Эммануэль Макрон завтракает в Елисейском дворце с премьер-министром Канады Марком Карни.

В обед президент Макрон принимает в президентском дворце Владимира Зеленского и американских посланцев Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Во второй половине дня после обеда на саммите Коалиции желающих соберутся представители 35 стран, из которых 27 будут представлены главами государств или правительств, такими как итальянка Джорджия Мелони и канадец Марк Карни. Ожидается также присутствие руководителей НАТО и Европейского Союза.

В 18:45 запланирована пресс-конференция с участием президентов Макрона и Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. После этого Эммануэль Макрон проведет переговоры с Мерцем.