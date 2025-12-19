Странам Европы, вероятно, придется искать формат прямого взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным на фоне мирных инициатив, которые сейчас продвигают Соединенные Штаты.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает агентство Bloomberg.

Макрон о путях взаимодействия с Путиным

По словам президента Франции, при определенных условиях возобновление диалога может стать необходимым элементом переговорного процесса.

Макрон подчеркнул, что перед Европой стоит выбор: либо нынешние переговоры приведут к устойчивому и длительному миру, либо европейские страны будут вынуждены самостоятельно формировать каналы общения с Москвой — в тесной координации с Украиной и на принципах полной прозрачности.

По его словам, “снова может возникнуть необходимость поговорить с Владимиром Путиным”.

Как отмечают в агентстве, комментарии французского лидера прозвучали на фоне активизации дипломатических усилий президента США Дональда Трампа, который возглавляет новую попытку достичь мирного урегулирования после почти четырех лет полномасштабной войны России против Украины.

Американские инициативы включают обсуждение конкретных гарантий безопасности, которые должны исключить повторение российской агрессии.

В то же время остается открытым вопрос, готов ли Кремль прекратить войну, учитывая стремление Москвы сохранить контроль над частью территорий на востоке Украины.

Макрон также связал свое заявление с итогами саммита Европейского Союза, на котором лидеры ЕС согласовали решение о предоставлении Украине займа в размере €90 млрд на ближайшие два года.

Финансирование обеспечивается за счет бюджета Евросоюза и стало отходом от ранее обсуждавшейся идеи использования замороженных российских активов в качестве основной гарантии.

По словам президента Франции, для Европы и Украины принципиально важно оставаться полноценными участниками переговорного процесса.

Он предупредил, что в противном случае решения могут приниматься без прямого участия европейцев и Киева, когда посредники будут отдельно общаться с российской стороной.

— Мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске правильной структуры для надлежащего возобновления участия в этой дискуссии. В противном случае мы будем обсуждать это между собой с переговорщиками, которые затем самостоятельно пойдут и будут обсуждать это с россиянами. Это не идеально, — подытожил Макрон.

