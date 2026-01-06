Сьогодні, 6 січня, у Парижі заплановано засідання Коаліції охочих, в якому візьмуть участь представники 35 держав та організацій. Окрім того, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон проведуть робочий обід з американськими представниками Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє Le Figaro.

Програма саміту у вівторок у Парижі

Зранку Еммануель Макрон снідає в Єлисейському палаці з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Зараз дивляться

В обід президент Макрон приймає в президентському палаці Володимира Зеленського та американських посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

У другій половині дня після обіду на саміті Коаліції охочих зберуться представники 35 країн, з яких 27 будуть представлені главами держав або урядів, такими як італійка Джорджія Мелоні та канадець Марк Карні. Очікується також присутність керівників НАТО та Європейського Союзу.

О 18:45 запланована пресконференція за участю президентів Макрона і Зеленського, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Після цього Еммануель Макрон проведе переговори з Мерцом.