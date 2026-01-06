Согласно действующему законодательству, все работодатели должны платить налоги, часть из которых удерживается из зарплат работников.

Факты ICTV узнавали, как рассчитать налог с заработной платы и может ли он уменьшаться.

Какой сейчас налог с зарплаты

Сейчас работодатели должны удерживать с любой заработной платы 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. То есть всего с зарплаты человека удерживается 23%.

Рассчитаем это на примере зарплаты в 10 000 грн.

Согласно расчету, 18% от НДФЛ составит 1 800 грн.

5% военного сбора — 500 грн.

То есть если вычесть налог из заработной платы, то получим:

10 000 — 2 300 грн = 7 700 грн.

Это и будет зарплата, которую работник получит на руки.

Пример расчета обязательных отчислений из минимальной заработной платы в 2026 году:

Рассчитаем налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и получим 8 647 грн х 18% = 1 556,46 грн

Военный сбор составит 8 647 грн х 5% = 432,35 грн

Общая сумма обязательных удержаний составит 1 556,46 грн + 432,35 грн = 1 988,81 грн

Чистый доход (“на руки”) составит 8 647 грн — 1 988,81 грн = 6 658,19 грн

Может ли уменьшаться размер налогов на зарплату работников

Налог на зарплату будет меньше, если человек имеет право на налоговую социальную льготу. Эта льгота применяется, если размер дохода не превышает 4 660 грн. Тогда человек может платить меньшие налоги, ведь для него будет начислена налоговая социальная льгота.

Чтобы применяли эту социальную льготу при начислении заработной платы, нужно подать список документов работодателю. Эти документы должны подтверждать, что вы имеете право на льготу. Полный перечень документов указан в постановлении Кабмина №1227.

Размер этой льготы составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, то есть 1 664 грн. Если человек получает зарплату 4 660 грн, то нужно от нее отнять 1 664 грн. Поэтому налог будет начисляться только на остаток, то есть на 2 996 грн.