Відповідно до чинного законодавства, усі роботодавці повинні сплачувати податки, частина з яких утримується із зарплат працівників.

Факти ICTV дізнавалися, як розрахувати податок із заробітної плати та чи може він зменшуватися.

Який зараз податок із зарплати

Наразі роботодавці повинні утримувати із будь-якої заробітної плати 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Тобто всього з зарплатні людини утримується 23%.

Зараз дивляться

Розрахуємо це на прикладі зарплатні у 10 000 грн.

Відповідно до розрахунку, 18% від ПДФО становитиме 1 800 грн

5% військового збору – 500 грн.

Тобто якщо відняти податок із заробітної плати, то отримаємо:

10 000 – 2 300 грн = 7 700 грн.

Це і буде зарплатня, яку працівник отримає на руки.

Приклад розрахунку обов’язкових відрахувань із мінімальної заробітної плати у 2026 році:

Розрахуємо податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та отримаємо 8 647 грн х 18% = 1 556,46 грн

Військовий збір становитиме 8 647 грн х 5% = 432,35 грн

Загальна сума обов’язкових утримань становитиме 1 556,46 грн + 432,35 грн = 1 988,81 грн

Чистий дохід (“на руки”) становитиме 8 647 грн – 1 988,81 грн = 6 658,19 грн

Чи може зменшуватися розмір зарплатних податків працівників

Податок на зарплату буде менше, якщо людина має право на податкову соціальну пільгу. Ця пільга застосовується, якщо розмір доходу не перевищує 4 660 грн. Тоді людина може сплачувати менші податки, адже для неї буде нарахована податкова соціальна пільга.

Щоб застосовували цю соціальну пільгу під час нарахування заробітної плати, потрібно подати список документів роботодавцеві. Ці документи повинні підтверджувати, що ви маєте право на пільгу. Повний перелік документів зазначений у постанові Кабміну №1227.

Розмір цієї пільги становить 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто 1 664 грн. Якщо людина отримує зарплатню 4 660 грн, то потрібно від неї відняти 1 664 грн. Тож податок буде нараховуватися лише на залишок, тобто на 2 996 грн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.