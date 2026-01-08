Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сложных погодных условиях в Украине в пятницу, 9 января. Объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за значительного снегопада, штормового ветра и гололеда.

Погода в Украине 9 января: предупреждение ГСЧС

Как отмечают в ГСЧС, ночью и утром 9 января ожидаются значительный снег и метели в Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Киевской областях и столице.

В течение суток прогнозируются значительные дожди с мокрым снегом в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В то же время штормовой ветер (около 15-20 м/с) и метели накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.

Кроме этого, ожидается гололедица — на дорогах большинства областей Украины будет очень скользко. Объявлен первый уровень опасности, предупредили в ГСЧС.

— Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Из-за сильного ветра и гололедицы ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. По возможности, лучше никуда не выезжайте, — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в Ровенской области из-за непогоды на трассе Киев-Чоп освобождали автомобили из снежных заносов.

Кроме Ровенской области, наблюдается затруднение движения транспорта во Львовской и Житомирской областях, заявил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, речь идет в основном о трассе М-06 Киев-Чоп международного значения. В то же время в Киевской области ГСЧС работали на трассе регионального значения Р-18 Сквира — Попельня.

Пресс-офицер ГСЧС отметил, что спасатели помогали отбуксировать в основном крупногабаритные транспортные средства с помощью спецавтомобилей и спецтехники. Также установили мобильные пункты обогрева, чтобы люди могли попить горячего чая и согреться.

По данным Укргидрометцентра, сложные погодные условия по Украине продлятся еще около недели.