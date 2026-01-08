Синоптики Укргідрометцентру попереджають про складні погодні умови в Україні у п’ятницю, 9 січня. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий) через значний снігопад, штормовий вітер та ожеледицю.

Погода в Україні 9 січня: попередження ДСНС

Як зазначають у ДСНС, вночі та вранці 9 січня очікуються значний сніг і хуртовини у Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Київській областях та столиці.

Протягом доби прогнозуються значні дощі з мокрим снігом у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Водночас штормовий вітер (близько 15-20 м/с) та завірюхи накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області.

Крім цього, очікується ожеледиця – на дорогах більшості областей України буде дуже слизько. Оголошено перший рівень небезпеки, попередили в ДСНС.

– Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. За можливості, краще нікуди не виїжджайте, – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, на Рівненщині через негоду на трасі Київ-Чоп визволяли автівки зі снігових заметів.

Крім Рівненщини, спостерігається ускладнення руху транспорту в Львівській і Житомирській областях, заявив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, йдеться в основному про трасу М-06 Київ-Чоп міжнародного значення. Водночас на Київщині ДСНС працювали на трасі регіонального значення Р-18 Сквира – Попільня.

Пресофіцер ДСНС зазначив, що рятувальники допомагали відбуксирувати в основному великогабаритні транспортні засоби за допомогою спецавтомобілів і спецтехніки. Також встановили мобільні пункти обігріву, щоб люди могли попити гарячого чаю та зігрітися.

За даними Укргідрометцентру, складні погодні умови по Україні триватимуть ще близько тижня.